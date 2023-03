Pale eoliche in mare: nuovo assalto alle coste del Sulcis 

«Stando ai progetti per rinnovabili presentati finora, nel Sud Sardegna si dovrebbero produrre circa 5000 megawatt di energia, pare ovvio che non tutti questi progetti e mega progetti possano essere autorizzati - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, Comune in prima linea in molti dei progetti per rinnovabili, in particolare per il passaggio dei cavidotti dal largo a terra - non siamo contrari a priori, sappiamo che le rinnovabili sono essenziali per la transizione energetica ma non può avvenire a discapito dei cittadini né può essere calata sulle comunità». A Portoscuso guardano con attenzione particolare alle conseguenze per la risorsa mare. «Il governo deve regolamentare questo settore in modo stringente - dice Atzori - deve stabilire regole precise sulle distanze dalla costa per annullare l’impatto visivo, dobbiamo capire quali effetti avrebbero le pale sulla pesca e sul passaggio dei tonni. In molti dei progetti si fa riferimento ai cavidotti sottomarini che attraversano tutta la nostra costa: quali sono le conseguenze sul fondale e sulle praterie di posidonia?».

Il progetto non risulta ancora in pubblicazione al Mite, ma la società ha già presentato richiesta alla Capitaneria di Porto di Cagliari per una concessione demaniale di specchio acque nel mare territoriale per 20 aerogeneratori galleggianti e 4 cavidotti, in acque non territoriali per 46 aerogeneratori galleggianti, più 510 metri quadri di zona demaniale a terra per i quattro cavidotti interrati. L’impianto si chiamerà “Sardegna Sud 990 MW”, l’attività avrà una duratadi 30 anni. L’avviso della Capitaneria è stato inviato ai Comuni di Carloforte, Portoscuso, Sant’Antioco, Calasetta, Iglesias, Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas, Sant’Anna Arresi, Teulada, per una concessione nella zona di mare territoriale davanti alla costa sud occidentale, nel tratto di mare antistante Portoscuso. Ci sono trenta giorni di tempo per presentare osservazioni.

A caccia del vento che soffia sulla costa sud occidentale della Sardegna, c’è un nuovo progetto di eolico off shore per un mega parco che l’Inergia Spa vorrebbe installare davanti alle coste del Sulcis Iglesiente. Novecentonovanta megawatt di potenza, sessantasei pale galleggianti, un cavidotto sottomarino lungo chilometri che dovrebbe sbarcare a Portovesme, verso la sottostazione Terna.

Il progetto

Il Comune

Nuovo parco eolico

Dai parchi off shore all’eolico a terra. Nei giorni scorsi una nave ha scaricato delle pale eoliche al porto industriale: componenti di grandi dimensioni in attesa di essere assemblate, subito si è scatenata la caccia al parco eolico, dove erano dirette? Nessuno dei mega progetti presentati nei mesi scorsi, tutti ancora in fase di Via. Le pale parcheggiate al porto da circa dieci giorni andranno a Su Munzioni, nelle campagne di Portoscuso: sono due aerogeneratori della Sev, già autorizzati da qualche anno. Come «compensazione» al Comune andranno 50 mila euro, da utilizzare per la piazza di via Manzoni.

Non solo i Comuni chiedono chiarezza, anche i cittadini si organizzano per rispondere all’assalto degli impianti rinnovabili. A Nuraxi Figus dopo diverse assemblee. cittadini e amministrazione comunale hanno costituito un comitato per dire no alla sottostazione elettrica Terna che dovrebbe sorgere vicino al centro abitato per accogliere i cavidotti di diversi impianti di rinnovabili del territorio. Per oggi i cittadini hanno organizzato una passeggiata ecologica nei terreni interessati.

