Pale eoliche, il sindaco va alla guerra 

Affilano le armi per la guerra ai signor del vento. A Ussassai lavorano per scrivere le osservazioni da presentare agli organi competenti contro il progetto del parco eolico di Serra Joni, che prevede l’installazione di sette pale, alte 240 metri, di cui cinque in territorio di Ussassai e due a Esterzili. A confermarlo è Chicco Usai, sindaco di Ussassai, che aveva già espresso la volontà di opporsi all’iniziativa della Acciona, società che ha nel cassetto un affare da 62 milioni di euro, subito dopo l’apertura dei termini per la presentazione delle osservazioni da parte del ministero dell’Ambiente. «A breve - dichiara il primo cittadino - presenteremo le nostre opposizioni. Credo che faremo tutto nell’arco di una decina di giorni». Acciona vorrebbe mettere a regime un impianto con potenza pari a 49 megawatt, integrato con un sistema di accumulo di potenza massima pari a 15 megawatt, per una potenza totale in immissione di 64 megawatt. (ro. se.)

