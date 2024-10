Pale eoliche bloccate sulla 131 

Qualcuno tra i manifestanti si è steso sull’asfalto a pochi passi dagli enormi autoarticolati che trasportavano le pale eoliche verso l’Iglesiente. Resistenza passiva, capace di bloccare i Tir per alcune ore sulla Statale 131.

È stata una notte ad alta tensione quella tra mercoledì e ieri all’altezza di Nuraminis: un imponente schieramento di forze dell’ordine con tanto di torce alla fine ha consentito ai pesanti mezzi di proseguire il viaggio delle pale e delle torri verso Musei.

Il presidio dei comitati che si oppongono agli speculatori energetici è scattato intorno alla mezzanotte: il transito del convoglio era stato preannunciato da un’ordinanza dell’Anas che bloccava il traffico nelle ore notturne, proprio per consentire il passaggio delle pale e delle torri. Statale aperta solo ai mezzi del trasporto eccezionale disposto dalla società piemontese Esna Srl con il loro carico di elementi dell’impianto eolico diretto a Musei.

La resistenza

Il blitz dei comitati al chilometro 28,600 della Carlo Felice, in corrispondenza dello svincolo a raso per Nuraminis Nord-Samatzai: «Siamo andati in mezzo alla strada e siamo riusciti a bloccare i mezzi», racconta Pino Loi, 76 anni di Villagreca, area indipendentista, aderente al “Presidio permanente del Popolo sardo”. L’intervento dei carabinieri non ha impedito il blitz di una ventina di manifestanti. «Ci siamo distesi per terra. Come uno veniva preso e allontanato, subito un altro si sdraiava per terra», continua Loi.

Insomma: al terzo dei sette passaggi previsti dei convogli che trasportano le torri eoliche dissezionate, da assemblare nell’impianto in fase di realizzazione a Musei, i manifestanti sono riusciti ad avere la meglio sulla macchina logistica, guidata dal personale dell’impresa Aleandri Spa che sovrintende al transito delle pale sulla Statale.

La tensione

Prima l’invasione della Carlo Felice, alle 23,30, poi il blocco una manciata di minuti prima di mezzanotte: la cronaca del clamoroso stop imposto al corteo di Tir carichi degli elementi delle gigantesche torri eoliche è incalzante. Mezz’ora e più, scandita dal tira e molla carico di tensione tra i manifestanti e il servizio d’ordine a scorta del convoglio, sotto lo sguardo delle forze dell’ordine, che si chiude quando il primo dei Tir del convoglio spegne i motori.

«A quel punto siamo riusciti a bloccare il passaggio della colonna», prosegue Pino Loi, che con altri rappresentanti della grande mobilitazione contro l’assalto della speculazione energetica ha partecipato alla clamorosa incursione sulla 131. C’erano anche Stefano Bulla del movimento “Is pippius no si toccant”, e gli esponenti del presidio Porto di Oristano e di quello permanente del popolo Sardo.

Il blitz ha creato rallentamenti al traffico: malgrado l’ora della notte solitamente poco trafficata, si è formata una colonna di auto, in entrambi i sensi di marcia.

I carabinieri

L’azione dei carabinieri, che hanno sistemato segnalatori luminosi attorno alla colonna dei tir pericolosamente ferma al centro dello svincolo a raso Nuraminis Nord, è servita a riaprire al transito dei veicoli normali, prima in direzione sud e poi in quella opposta.

La notte di straordinaria resistenza al passaggio delle mastodontiche pale si è chiusa alle tre. I motori dei tir si sono riaccesi e la colonna è tornata a muoversi (ben oltre i tempi dell’ordinanza Anas che chiude la 131, tra i chilometri 23,300 e 28,600, dalle 23 alle 23,30, fino al 7 ottobre) e a proseguire verso la destinazione prevista per gli eccezionali carichi.

