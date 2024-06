Pale e turbine? Un brutto sogno In un film ambientato in Marmilla la speculazione sulle rinnovabili 

Di necessità virtù, anche al cinema: il tema della speculazione energetica in corso nell’Isola stimola la produzione di pellicole. Ne è un esempio “Pasqua Pomeriggio”, cortometraggio in bianco e nero poco contrastato che trasporta la Marmilla sul grande schermo: lo fa affrontando il tema del rapporto tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’impatto ambientale associato alla costruzione di grandi impianti. Prodotto dal regista di Siddi Stefano Cau e sostenuto da Berenice Film, è ambientato tra le campagne di Sanluri, Siddi e Villanovaforru, con alcune scene nel territorio di Gonnosfanadiga dove già esistono alcuni parchi eolici.

La trama

Siamo a Pasqua: mentre i fedeli santificano la festa, le turbine volteggiano in aria. Giacomo, il giovane protagonista, è convalescente dopo un intervento al ginocchio (porta ancora un ingombrante tutore): dopo il tipico pranzo con i parenti, molto abbondante, riposa sul divano, quindi decide di raggiungere il frutteto di famiglia, nonostante il dolore e l’uso obbligato di stampelle. Mentre attraversa i campi di grano ancora acerbo nota qualcosa di strano: tante torri alte che non ricorda di aver visto prima della sua breve permanenza in ospedale. Il paesaggio è cambiato, dominato da aerogeneratori minacciosi, incombenti.

Multinazionali e comunità

In tre minuti l’opera evidenzia il conflitto tra gli interessi dei grandi gruppi energetici e quelli delle comunità locali, mai prese realmente in considerazione, e solleva interrogativi sul futuro dei territori e delle tradizioni. «Il film – racconta il regista – esplora il sottile rapporto tra la necessità di investire nelle energie rinnovabili e l’impatto ambientale generato dai grandi impianti. Un rapporto che, nella nostra isola e nel nostro presente, si tramuta in rischio concreto di speculazione energetica: ciò a cui mirano i grandi gruppi, in contrapposizione con le comunità energetiche il cui scopo è invece quello di costruire impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per le reali necessità dei territori». “Pasqua pomeriggio” vuole accendere luci sulla questione, porre un nuovo punto di vista vicino alle nuove generazioni che abitano le zone coinvolte da questi progetti di grandi campi sia eolici che solari.

Il film è a metà tra la fedeltà e la realtà e l'invenzione. In accordo con il montatore Marco Longo, il regista ha scelto un bianco e nero poco contrastato: «In questo modo – spiega – si evita di accentuare la parte estetica dell’immagine e si lascia più spazio ai corpi che abitano questo mondo».

«Ora un lungometraggio»

Le riprese sono durate una settimana, altrettanto le operazioni di montaggio. Lo scorso maggio, il film è stato a concorso nella sezione “3 minuti a tema fisso” al BellariaFF, festival cinematografico che ha 43 anni di storia: «Il corto sta seguendo ora un percorso festivaliero e troveremo una data per proiettarlo in un futuro prossimo anche a Cagliari», promette Cau. L’autore, che da anni lavora in Marmilla, suo territorio d’origine, continuerà la ricerca sul tema della speculazione energetica e ha in serbo un prossimo film più lungo: «Ora cerchiamo il supporto degli enti e dei comitati che già si stanno occupando della questione», conclude.

