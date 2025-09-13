Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula» 

La cifra stilistica è sostanza. Sul Dpcm Energia, che con l’abito buono della decarbonizzazione conferma per la Sardegna i 6,264 gigawatt di rinnovabili, i sindaci fanno un ragionamento di comunità, non di colore politico. «Il Governo riconosce agli enti locali una centralità solo di facciata – è la posizione condivisa –. Nella pratica le nuove regole sugli iter autorizzativi previsti dal decreto 190/24 spogliano i Comuni di ogni competenza».

La lettura

Daniela Falconi, fascia tricolore a Fonni e presidente di Anci Sardegna, dice in premessa: «Il decreto 190 corretto promette semplificazioni, accelerazioni e maggiore chiarezza normativa. Ma, dal punto di vista dei Comuni, emergono almeno quattro nodi critici». Intanto: «Si registra un mancato coinvolgimento preliminare: le amministrazioni locali entrano in gioco a decisioni già prese, quando gli spazi di intervento si riducono a meri adempimenti formali. Così si mortifica la conoscenza diretta del territorio e si rafforza un modello centralistico». La presidente, non a caso, parla di «presunta semplificazione». Anche perché «meno passaggi, almeno sulla carta, non significano meno lavoro: i Comuni diventano terminale di pratiche più veloci ma non necessariamente più chiare. Si rischiano anche responsabilità accresciute senza strumenti aggiuntivi. Una falsa efficienza che rischia di scaricare tutto sui nostri uffici».

Gli altri nodi

Sul governo del territorio, altro fronte caldo del confronto, Falconi osserva: «Con l’automatica compatibilità urbanistica nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione, si svuota la funzione comunale di pianificazione e controllo, intaccando il principio costituzionale di autonomia locale». Infine le compensazioni: «Portare la soglia minima dal 0,5% al 3% è un passo avanti, ma resta largamente insufficiente rispetto all’impatto che questi impianti producono su comunità e paesaggi. Non si può pensare che poche briciole possano bilanciare oneri ambientali e sociali così rilevanti. Il decreto nasce con l’obiettivo, condivisibile, di accelerare la transizione energetica. Ma se velocità e chiarezza si traducono in nuove pressioni sui Comuni, senza risorse adeguate e senza una reale partecipazione delle comunità, la semplificazione rischia di trasformarsi in conflitto».

Stessa visione

Alessio Seoni, primo cittadino di Villagrande Strisaili, ci tiene a un incipit di contesto: «Val la pena ribadire, diversamente non riusciamo a metterci d’accordo, che non esiste alcuna volontà contraria alle rinnovabili. Ma questo non ci impedisce di contestare la speculazione, contro cui ci opponiamo. Il secondo tema centrale è il ruolo degli enti locali: le comunità devono poter decidere, perché sui territori ricadono i sacrifici e quindi chi li abita ha il diritto di conoscere conseguenze e benefici di ogni intervento». Seoni aggiunge: « Cui prodest non riconoscere più il principio dell’interesse pubblico nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione?». E ancora: «È una presa in giro anche il passaggio, attraverso la correzione del decreto 190/2024, che riguarda la realizzazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche per evitare l’erosione del suolo. Si tratta di imposizioni quantomeno sospette, visto che sono la norma nella tutela dell’ambiente». Il sindaco si aspetta correttivi anche «sulla sostenibilità economico-finanziaria di un impianto rinnovabile: è inaccettabile la cancellazione dell’obbligo. Andrà verificato anche il ricorso alla mediazione extragiudiziale in casi di contenziosi».

Rischi e frenate

Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, si riserva un surplus di esame sul Dpmc. Ma per ora dice: «Sul posizionamento degli impianti, per cui dovrebbe valere l’autodeterminazione delle comunità locali, non ci sono certo quelle novità che ci aspettavano. In nome del presunto raggiungimento degli obiettivi Ue 2030, si passa sopra qualunque tipo di identità locale. L’amarezza resta tutta». Ignazio Locci, fascia tricolore a Sant’Antioco e presidente del Cal, il Consiglio delle autonomie locali, è l’unico a usare il bilancino politico. Da esponente di FdI, sceglie la prudenza: «Non sarebbe utile, dopo una prima lettura del decreto, avventurarsi in un giudizio frettoloso. Siamo convinti che il Governo nazionale abbia ben presente quali siano le prerogative degli enti locali e ne abbia tenuto conto. Sono comunque garantite alcune prerogative come la pubblicità del procedimento e la partecipazione di cittadini, enti locali e portatori di interesse. Ovviamente non abbasseremo la guardia, dedicando il massimo impegno nel vigilare con l'obiettivo del rispetto dell'interesse pubblico».

