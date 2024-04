Pale e pannelli per 58 Gigawatt, sei volte più della media nazionale Già depositati oltre 800 dossier   

Negli uffici della Regione e del Ministero sono atterrati 809 di progetti in grado di produrre 36,3 Gigawatt ogni milione di abitanti, in tutto 58 Gw. Sei volte più della media italiana. Un dato che le altre regioni non riescono neanche ad avvicinare: in Sicilia, un’altra isola dove sole e vento non mancano, sono meno della metà (16,8 Gw per milione). In Friuli, la patria della Bora, sono stati presentati progetti per 1,2 Gw, quasi tutti per pannelli fotovoltaici. Quelli relativi alle turbine eoliche sono lo zero virgola. Perché?

I numeri

Lo spiega l’ultimo report di Legambiente in materia: i piani depositati «sono ancora fermi al palo in attesa di valutazione e autorizzazione», e devono affrontare le forche caudine di un’amministrazione che ha deciso di tutelare panorami e territorio. Insomma: gli speculatori non trovano esattamente il tappeto rosso. E la Lombardia? Il motore economico dell’Italia, con 10 milioni di abitanti e oltre 900mila imprese attive, ha evidentemente un altro approccio alle rinnovabili: dai dati di Terna risulta che sono state presentate appena 50 richieste di connessione per 1,4 Gw, più o meno un quarantesimo (sì, un quarantesimo) della potenza degli impianti che si vogliono realizzare in tutta la Sardegna.

Dove sono addirittura i dirigenti degli assessorati a lanciare l’allarme sull’invasione. L’ultimo parere in ordine di tempo riguarda un parco eolico che Edison vuole realizzare su un altopiano a Florinas: 8 generatori alti circa 200 metri. Il direttore generale Delfina Spiga ha firmato un atto in cui spiega che l’assessorato «pur consapevole del contributo che le regioni devono fornire per il raggiungimento di sfidanti traguardi» legati alla tutela del clima, «non può non rilevare che nell’area vasta dell’intervento si sta verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell’ambiente naturale».

Fenomeno che, prosegue il documento, «riguarda in maniera diffusa tutto il territorio regionale dove», è la sottolineatura, «le richieste di connessione (...) sono tali da superare di nove volte l’obiettivo stabilito per la Sardegna, da raggiungersi entro il 2030». Per la direzione generale dell’Ambiente si prospetta la «progressiva sostituzione e industrializzazione del paesaggio e dell’ambiente naturale con impianti di grossa taglia». Succede a Florinas, come nel resto della Sardegna. Senza contare che per ogni impianto ci sono anche le opere di connessione alla rete che, secondo l’assessorato, hanno un impatto «che nella maggior parte dei procedimenti non viene adeguatamente esaminato e valutato».

Il cavo

E tutta questa energia dove andrà? Sulla carta la produzione sarà ben superiore alle necessità dell’Isola. E l’elettricità sarà dunque “esportata” nel resto della Penisola attraverso il contestatissimo Tyrrhenian Link, un’opera da quasi due miliardi di euro con cui Tera vuole collegare Sardegna e Sicilia. Anche su questo fronte il “no” dei comitati si è fatto sentire. Nei giorni scorsi l’ultima manifestazione davanti al mare di Terra Mala, nel litorale di Quartu. Proprio lì dove da due mesi sono iniziate le operazioni preparatorie per accogliere il gigantesco cavo elettrico.

