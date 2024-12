Pale e pannelli in zone verdi, la legge ammette troppe deroghe 

Il ddl 45 sulle aree idonee e non – convertito l’altro ieri nella legge numero 20 con i soli voti del Campo largo – continua a dividere la politica sarda. L’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda, riassume soddisfatto il testo normativo come un insieme «tutele e di promozione» a misura della «transizione energetica». Ma è in coda alla legge che si trovano «i pericoli» dell’assalto “verde”, ribadisce il centrodestra. I rischi di quella speculazione che 211mila sardi hanno avvertito e per questo firmato la Pratobello 24. Scorrendogli allegati A, B e C, ecco le deroghe, ovvero la fattibilità di alcuni impianti anche nelle aree non idonee.

Quadro generale

Le maglie della salvaguardia ambientale che si allargano sono previste nei commi a doppia valenza: per un verso è sancito cosa si può realizzare, per un altro vengono indicati i divieti. A titolo esemplificativo: gli «impianti fotovoltaici e termodinamici», con «taglia media e grande», non sono ammessi nelle «aree parco e di riserva integrale», mentre è prevista una deroga sulla «taglia piccola». Nel caso specifico, l’ammissibilità è contemplata qualora i progetti presentati ricadano all’interno delle aree perimetrate ai sensi della 394/1991, la legge quadro sulle aree protette. La «taglia piccola», stavolta senza restrizioni, è permessa anche nei «parchi naturali regionali» e «nelle riserve», così come «nelle aree di interesse naturalistico».

La legge 20

Lo stesso schema bivalente sui progetti ammissibili o vietati riguarda anche «gli impianti agrivoltaici (allegato B)» e quelli «eolici (allegato C)». Sono una cinquantina di pagine, quelle allegate alla legge 20. Al comma 3 del lunghissimo articolo 1 è invece spiegato il significato di «taglia», che indica la potenza installabile o la dimensione delle pale, secondo ordini di grandezza elencati con precisione. I criteri di fattibilità sono applicati su ogni ambito: si va dai fiumi alle aree demaniali, passando per gli alberi monumentali e le zone agricole.

La maggioranza

Sulla legge 20 Spanedda dice: «Supera la sospensiva», ovvero la moratoria di luglio, «perché rende possibile una pianificazione vera e propria. Tutelando la Sardegna dalla speculazione, lascia lo spazio a tutte le altre attività». E poi: «Le deroghe sono procedure d'intesa con la Regione che permettono alle comunità locali di progettare il proprio futuro energetico con interventi comunque rispettosi del paesaggio e dell’ambiente, ancorché in zone inidonee». Sul punto, Roberto Li Gioi, quota M5S, presidente della commissione Urbanistica, aggiunge: «Si tratta di interventi che verranno sottoposti a una procedura rinforzata e per essere autorizzati dovranno rispettare rigidi vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici. Vere e proprie forche caudine a tutela del paesaggio».

L’opposizione

Durante la votazione della legge 20 i consiglieri regionali di Forza Italia sono usciti dall’Aula. «Il ddl 45 – dice il capogruppo Angelo Cocciu – è la più grande presa in giro nei confronti dei sardi. Todde non ha mai avuto il coraggio di dire di essere favorevole a eolico e fotovoltaico, il caso Saccargia lo dimostra». Non la pensa diversamente Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori: «Il giudizio sulla legge è negativo. Tutto si può dire tranne che ora la Sardegna sia blindata contro la speculazione. La norma è inefficace e piena di contraddizioni, oltre che destinata all’impugnazione».

