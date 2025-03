Pale davanti a Olbia: Pittulongu avrà il cappio al collo  

La stazione si chiamerà “Olbia380” e servirà per connettere alla rete nazionale l’energia elettrica prodotta dai 72 aerogeneratori installati davanti alla Costa Smeralda. Il progetto Poseidon cambia radicalmente rotta, l’energia entrerà con un elettrodotto sottomarino in Sardegna e non più a Civitavecchia. È scritto nella scheda tecnica allegata all’istanza presentata dalla società Poseidon Wind Energy S.r.l., con sede legale in Milano, per la Valutazione di impatto ambientale delle 72 torri (con rotore tripala di diametro fino a 270 metri, posizionato a una quota sul livello del mare fino di 165 metri). L’elettrodotto partirà dal parco offoshore, a circa 40 chilometri dalla costa, e arriverà nel litorale di Olbia, nelle carte degli allegati il punto di connessione è a Pittulongu. Quindi, il punto di giunzione a terra sarà nella zona delle spiagge cittadine olbiesi, da qui partirà un elettrodotto di connessione alla Rete di trasmissione nazionale (RTN) “presso la futura stazione Olbia380”.

Allarme anche a Olbia

Nella prima versione del progetto Poseidon, l’energia elettrica era prodotta nel mare sardo (Tirreno nord occidentale) e trasferito nel Lazio, la nuova versione indica invece come rete di connessione quella sarda. Il problema è che le opere previste per il “punto di giunzione” e l’elettrodotto sono altamente impattanti e interessano un’area di grandissimo pregio ambientale e paesaggistico. Prima si parlava della Costa Smeralda, ora il discorso riguarda anche Olbia. Nella scheda si legge che «l’energia elettrica prodotta dalle turbine sarà collegata attraverso una rete di cavi marini e convogliata verso due sottostazioni elettriche offshore galleggianti». Maria Grazia Demontis è una delle esponenti del Coordinamento Gallura antispeculazione eolica, spiega: «Studiando l’istanza per la procedura di valutazione dell’impatto ambientale abbiamo subito notato questa novità. Stiamo studiando le carte. Ovviamente siamo preoccupati per l’impatto sull’ecosistema marino. Ora c’è anche il discorso dell’elettrodotto». Stando alla scheda tecnica del Poseidon, c’è il vantaggio della produzione del parco eolico offshore, di potenza nominale di 1008 megawatt, «in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre un milione e centomila famiglie». Ma in Gallura la tensione sale, per l’accelerazione dell’iter dei progetti che prevedono la realizzazione di 105 torri in mare (progetto Nurax e progetto Poseidon) davanti alla costa che è il bene da proteggere per il futuro delle comunità. Anche la proprietà della Costa Smeralda, Qatar Holding, controllato da QIA (Qatar Investment Authorithy), guarda con preoccupazione alle vicende dei progetti dei parchi eolici offshore.

Un altro parco

E c’è una una nuova recentissima istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto di un altro parco eolico, questa volta da realizzare sulla terraferma, denominato Berchidda. Si parla infatti di un sito che comprende i territori di Olbia, Berchidda, Monti e Loiri Porto San Paolo. Il parco, che prevede dieci torri, interessa un’area contigua alla Zona speciale di conservazione “Monte Limbara”.

