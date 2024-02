Pale calate dall’alto su tre paesi: «Noi non ci stiamo» 

Su Casteddu ‘e Joni, territorio di Ussassai, è un monumento naturale. Domina una piana a quasi mille metri d’altezza. A poca distanza il monte Santa Vittoria, Esterzili, terrazza con vista infinita e ricca di vestigia archeologiche. Su questo paradiso verde nel cuore dei Tacchi ha messo gli occhi Acciona energia global Italia. Sui crinali di Serra ‘e Joni l’azienda romana vorrebbe costruire un parco eolico con potenza complessiva di 64 megawatt. Per realizzare l’impianto, i signori del vento hanno presentato la Via (Valutazione di impatto ambientale) al ministero dell’Ambiente.

Lo stato della procedura, aperta il 19 gennaio scorso, è sotto verifica amministrativa. La società specializzata (3 milioni di fatturato nel 2021) sogna il gran business mettendo a regime un impianto con potenza pari a 49 millivolt, integrato con un sistema di accumulo di potenza massima pari a 15 megawatt, per una potenza totale in immissione di 64 megawatt. Il principio che anima gli amministratori dei centri di Escalaplano, Esterzili e Ussassai è condiviso: nessuno apprezza insediamenti calati dall’alto. «Perché non è giusto che gli investitori non ne parlino con il territorio. Sappiamo noi, che qui ci viviamo, quali sono le reali esigenze della comunità». Claudio Laconi è il vicesindaco di Escalaplano. Respinge l’assalto al territorio senza il coinvolgimento dello stesso. «L’impatto ambientale sarebbe devastante. Cosa otterremmo in cambio? A queste condizioni noi siamo contrari». Come da copione, le aziende si muovono in sordina, senza dialogo preliminare con i territori. «Sin dall’inizio - dichiara Renato Melis, primo cittadino di Esterzili - la nostra posizione è orientata a un discorso di ragionevolezza delle cose. Qui le società arrivano, pensano e studiano progetti senza coinvolgere la comunità. Noi siamo sempre stati aperti alle energie rinnovabili ma a queste condizioni non ci stiamo. Ecco perché abbiamo risposto con osservazioni puntuali a degli studi di fattibilità che prevedevano macchine su alcuni crinali del nostro territorio e che mal si sposano con lo sviluppo turistico a cui ambiamo».

Con l’eventuale nullaosta del Ministero, i Comuni non avrebbero voce in capitolo. «Sull’eolico servirebbe una legge regionale forte che fornisca indirizzi precisi al Ministero», suggerisce Melis. «Le cose calate dall’alto non vanno bene. Questa - dice il sindaco di Ussassai, Chicco Usai - è casa nostra. Poi tutto si può valutare, ma a condizione che la comunità venga coinvolta».

