Pale bocciate ma la società insiste 

Nonostante il parere negativo della Soprintendenza speciale, va avanti il progetto per la realizzazione del parco “Collinas” di Sorgenia Renewables srl, otto torri eoliche alte 220 metri. Una minaccia per la Giara meno nota, quella di Collinas , e un’area ricca di numerosi luoghi importanti per la comunità oltre a siti di interesse archeologico datati fin dal prenuragico. La società ha depositato il 28 maggio la documentazione integrativa, avviando così una nuova consultazione del pubblico.

Sebbene il parco eolico sia interamente nel territorio di Collinas, influenzerà il paesaggio dei paesi vicini, da Gonnostramatza a Villanovaforru , con i cavidotti che da Collinas arriveranno fino a Sanluri . Una delle turbine, la numero 8, sarà a soli 700 metri dal nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, situato su un’altura che domina la Marmilla e da cui si scorge persino il golfo di Oristano.

«Il progetto – spiega Francesco Sanna, sindaco di Collinas – prevede di installare le pale eoliche proprio nei luoghi che ci rappresentano come comunità: nel bosco di Santa Maria e nella fonte romana de Su Angiu, ai piedi di Pranu Mannu. Uno sfregio contrario a ogni principio di tutela del bene pubblico: calpesta la nostra indole di conservatori di una cultura millenaria. Laddove è attestata un’officina litica ancora tutta da scavare, si vorrebbero costruire i plinti per questi giganti che macinano la farina di un profitto di cui nessuno in Sardegna godrà». Per favorire l’arrivo del materiale necessario alla costruzione delle torri eoliche, continua indignato Sanna, «verranno spianate strade storiche, tagliati alberi e modificata per sempre la morfologia del nostro paesaggio, mentre i cavidotti distruggeranno vigne, boschi, macchia mediterranea e corsi d'acqua».

Collinas ha espresso la sua totale contrarietà a questo progetto già nell’agosto scorso. «Ai documenti presentati per smontare le nostre osservazioni ribatteremo dimostrandone la parzialità e la non pertinenza. Loro hanno avuto mesi e risorse non paragonabili a quelle di un piccolo Comune; a noi vengono concessi 10 giorni per valutare 25 elaborati, e sarà un solo dipendente a doversene occupare. È una lotta impari, ma non concederemo un palmo della nostra dignità», conclude Sanna.

