Pale a Santu Miali: «Si rimuovano  le opere realizzate» 

Diffida chiama diffida: prima la Regione chiede lo stop ai lavori per l’impianto eolico, poi interviene la minoranza chiedendo il ripristino dei luoghi. Al centro della querelle il Parco eolico di Villacidro, in località di Santu Miali. «La struttura è stata realizzata su terreni gravati da usi civici, chiediamo che venga sequestrata», la denuncia è del consigliere, Giancarlo Carboni, nell’ultimo Consiglio comunale. A monte la diffida alla Regione dei gruppi di opposizione Assemblea Permanente e Alternativa Villacidro. I consiglieri, Marta Cabriolu, Marco Deidda, Michele Piras, Antonio Muscas e Carboni scrivono: «Si diffida formalmente questa Regione a ritirare o annullare il decreto di asservimento entro 15 giorni dalla ricezione della presente; si ordina la rimozione di tutte le infrastrutture realizzate senza autorizzazione. In caso contrario il procedimento seguirà le vie legali». Carboni ricorda che «le prime segnalazioni a Comune, Regione e Genio civile sono state inviate all’inizio dell’intervento per evitare che la società Das realizzasse l’impianto, sul posto tante le proteste. Ogni voce inascoltata. Restano diversi aspetti da chiarire». E Muscas aggiunge: «I primi del mese la Regione ha diffidato l’esecuzione dei lavori su terreni gravati da uso civico, ma l’impianto è stato ultimato. Un abuso? Se così fosse chiediamo il rispetto dei diritti di uso civico inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili». Deidda commenta: «Un’ingiustizia consumata ai danni degli agricoltori, 5mila ettari di terreno su cui dal 2011 è vietato qualsiasi tipo d’intervento. Ora arrivano i signori del vento e in un anno diventano padroni». Il sindaco, Federico Sollai, ha letto un documento da approvare nel prossimo Consiglio comunale e inviare alla Regione: «Si chiede di procedere alla valutazione del danno arrecato alla collettività dall’eventuale occupazione impropria». ( s. r. )

