Pale a Monte Gonare, i signori del vento congelano il progetto 

Una nota che quasi sprigiona incredulità, inviata al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Al tempo stesso, fa capire come le battaglie mediatiche condotte in questi mesi, forse, abbiano sortito gli effetti sperati. «A causa della possibile interferenza con il progetto Einstein Telescope, la società “Aei Wind Project VII” chiede la sospensione temporanea del procedimento di Valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto definitivo di impianto eolico “CE Nuoro Sud”, con potenza complessiva di 66 Mw e opere connesse, nei comuni di Orani, Orgosolo e Nuoro, fino a quando non avrà ottenuto la localizzazione ufficiale del sito individuato per la realizzazione dell’opera Einstein Telescope». Insomma, per ora le pale eoliche sotto monte Gonare sono scongiurate.

La notizia arriva da Orani, dal paese dell’artista Costantino Nivola. Da quel centro che negli ultimi tempi si è battuto parecchio per allontanare lo spauracchio eolico. «Questa motivazione dell’Et è poco credibile», afferma Marco Ziranu, il primo cittadino. «Non sanno neppure se si farà l’osservatorio di onde gravitazionali. Quindi, a mio avviso le polemiche sollevate intorno a questo impianto eolico, da realizzare a ridosso di uno dei nostri luoghi-simbolo, hanno prodotto i risultati che tutti attendevamo». Ziranu conclude: «Mi auguro che si fermino in modo definitivo. Dobbiamo bloccare la speculazione».