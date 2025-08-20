VaiOnline
Festival.
21 agosto 2025 alle 00:21

Palcoscenici d’estate  Da oggi ad Allai ecco gli ultimi tre atti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Canzoni d'amore, visioni fantascientifiche e oggetti volanti nel Barigadu per il trittico finale della VII edizione del festival Palcoscenici d’estate ideato e organizzato dal Teatro del Segno con il sostegno del Comune di Allai.

Cala il sipario tra le scenografiche architetture del centro storico di Allai con gli ultimi tre appuntamenti. Questa sera alle 22 in piazza dei Balli appuntamenti per una serata tra indimenticabili melodiefra musica, teatro nouveau cirque con “Hymne à l'Amour” di OfficinAcustica, intrigante spettacolo-concerto di e con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni (pianoforte) .

Domani, venerdì, alle 22 in piazza Santo Isidoro arriva “Paradise Now” ovvero “Il Grande Spettacolo della Fine del Mondo” del Theatre en Vol con Alessandro Doro, Michèle Kramers, Anna Melchiorri, Francesca Pica e Puccio Savioli in scena per un viaggio in un ipotetico futuro tra guerre e devastazioni e l'utopia di una nuova civiltà in armonia con la natura.

Per chiudere in bellezza con “Re/tornable” dell'artista argentino Gaspar Uriel Perissinotti, sabato alle 22 in piazza dei Balli tra colorati boomerangs, acrobazie e gags in compagnia del clown Gasparato, per il divertimento di grandi piccini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 