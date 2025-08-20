Palcoscenici d’estate  Da oggi ad Allai ecco gli ultimi tre atti 

Canzoni d'amore, visioni fantascientifiche e oggetti volanti nel Barigadu per il trittico finale della VII edizione del festival Palcoscenici d’estate ideato e organizzato dal Teatro del Segno con il sostegno del Comune di Allai.

Cala il sipario tra le scenografiche architetture del centro storico di Allai con gli ultimi tre appuntamenti. Questa sera alle 22 in piazza dei Balli appuntamenti per una serata tra indimenticabili melodiefra musica, teatro nouveau cirque con “Hymne à l'Amour” di OfficinAcustica, intrigante spettacolo-concerto di e con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni (pianoforte) .

Domani, venerdì, alle 22 in piazza Santo Isidoro arriva “Paradise Now” ovvero “Il Grande Spettacolo della Fine del Mondo” del Theatre en Vol con Alessandro Doro, Michèle Kramers, Anna Melchiorri, Francesca Pica e Puccio Savioli in scena per un viaggio in un ipotetico futuro tra guerre e devastazioni e l'utopia di una nuova civiltà in armonia con la natura.

Per chiudere in bellezza con “Re/tornable” dell'artista argentino Gaspar Uriel Perissinotti, sabato alle 22 in piazza dei Balli tra colorati boomerangs, acrobazie e gags in compagnia del clown Gasparato, per il divertimento di grandi piccini.

