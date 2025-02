Palc, un progetto per il quartiere 

«Vogliamo ravvivare e valorizzare il quartiere del Sacro Cuore, una zona di Nuoro dove i minorenni sono appena un ottavo dei residenti», afferma Gianfranco Oppo, responsabile scientifico del progetto Palc, ambiziosa novità affidata dal Comune alla cooperativa Lariso. Tutto possibile con il vasto programma “Le periferie al centro della città”. «Il binario è doppio: da una parte c’è la riqualificazione urbana; dall’altra la rigenerazione che riguarda le relazioni. Da qui a settembre porteremo avanti 14 laboratori. Martedì avremo la “Banca del tempo”: sarà uno scambio di ore tra persone, in chiave moderna».

Palc

La singolare trovata si irradia dal cuore di Nuoro. Ad angolo tra le vie Lombardia e Martiri della Libertà sorge lo Spazio Palc, una sede che sa di punto di incontro e di rilancio. Acronimo delle vie Piemonte, Abruzzo, Lombardia e Campania, il progetto Palc muove i primi passi.

Un concetto sa di caposaldo. «Il coinvolgimento dal basso, quindi la co-progettazione delle attività e degli interventi pubblici, è il momento imprescindibile e irrinunciabile nella gestione delle politiche sociali e del welfare di prossimità», precisa Oppo, con accanto Silvio Obinu, coordinatore delle attività di Palc. Ecco perché per promuovere l’idea-progetto e favorire la partecipazione si punta con decisione su momenti di incontro itineranti con musica, cinema, piccole performance teatrali. Poi, momenti di street food, di animazione per gli adulti e ludici per bambini.

Laboratori

Attività in successione. I laboratori saranno 14, permetteranno di abbracciare tutta la popolazione del quartiere. Bambini, giovani, adulti. «Nessuno si sentirà escluso», dice con orgoglio Oppo. «Siamo partiti con gli “Orti urbani”, poi da martedì spazio alla “Banca del tempo”». I servizi del progetto Palc sono molteplici. Possono essere sintetizzati con quattro macro-aree: welfare di prossimità, arte e cultura, sport e salute, riqualificazione urbana. «Abbiamo pensato anche a una riqualificazione del quartiere che abbia caratteristiche estetiche apprezzabili, sempre partendo dal basso - prosegue Oppo -. Si spiega così il coinvolgimento di tre artisti di livello nazionale, chiamati per abbellire quattro facciate. Abbiamo creato un gruppo di lavoro che vedrà la partecipazione, tra gli altri, della direttrice del museo Man, Chiara Gatti». Oppo conclude: «Condivisione è il concetto ricorrente. I cittadini si dovranno sentire proprietari di questo luogo. Sarà così anche in futuro, quando la Lariso avrà cessato il suo compito».

RIPRODUZIONE RISERVATA