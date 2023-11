Palazzo Vivanet tra fiamme e abbandono 

Il rogo nella notte tra giovedì e venerdì è l’ultima ferita a un edificio storico che nell’ultimo periodo non è particolarmente fortunato. Perché la facciata di palazzo Vivanet, in via Roma, mostra nella parte centrale i segni dell’abbandono in attesa di una nuova vita: quella, per la porzione che compete all’Ersu, di sede amministrativa dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario e di foresteria. Dalla chiusura dell’allora Casa dello studente sono trascorsi dieci anni e la rinascita non sembra ancora vicina. Intanto anche la parte utilizzata, quella all’angolo con via Angioy, si ritrova con enormi problemi: l’incendio scoppiato verso le 2,30 di venerdì ha provocato il cedimento di una parte della scala interna e i cinque inquilini presenti sono stati messi in salvo con l’autoscala dei vigili del fuoco. Un rogo probabilmente doloso o accidentalte, conseguenza di un furto nel deposito, all’interno dello stesso edificio, del bar Avion’s.

Incendio doloso

I responsabili del colpo sarebbero già stati individuati dagli agenti della Squadra volante, intervenuti nella notte per i primi soccorsi e per occuparsi delle indagini. Il ritrovamento di una sacca con dentro bottiglie di alcolici e vini, abbandonata davanti a un portone di via Angioy, ha fatto in un primo momento scattare l’allarme bomba visto l’arrivo, dopo poco più di ventiquattr’ore, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una volta stabilito che non c’era alcun ordigno, ma delle bottiglie portate via proprio dal bar interessato dall’incendio, i poliziotti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, sarebbero arrivati ai probabili responsabili: due sbandati che frequentano la zona. Ma gli accertamenti vanno avanti: si stanno acquisendo ulteriori elementi per accertare le esatte responsabilità su furto e incendio. In particolare saranno preziose le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’edificio e nella zona. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.

La storia e i problemi

Per ora la parte del palazzo interessata dall’incendio è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Un enorme disagio per chi qui ci vive o lavora (ci sono gli uffici di due studi legali). E accanto, nella parte che in passato ha ospitato l’Albergo Moderno e la Casa dello studente, c’è una storia bloccata da dieci anni, fatta di progetti mai partiti e di proposte – compresa quella della cessione – naufragate. Così il palazzo con stile neogotico, costruito tra il 1893 e il 1895 e che ha preso il nome dai fratelli Antonio e Filippo Vivanet (che ne hanno commissionato la realizzazione), rischia di diventare un’eterna incompiuta in pieno centro. Oltre a essere stato uno dei primi edifici, nel lungomare, con i portici, ha ospitato, nei primi anni, il museo Archeologico. L’Ersu, per la parte centrale, recentemente ha chiarito cosa voler fare di Palazzo Vivanet, predisponendo il piano per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale dell’edificio in modo che possa diventare la futura sede amministrativa dell’Ente e una foresteria. A carico dell’Ersu ci sarebbe una spesa di 4 milioni, gli altri soldi per la realizzazione del progetto dovrebbero arrivare da Roma. Sui tempi però non si sa nulla.

