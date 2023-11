Palazzo Vivanet, fiamme e paura 

Notte di paura, tra giovedì e ieri, in via Roma a poco più di ventiquattrore dall’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa delle Forze Armate: un incendio, scoppiato nel deposito del bar sotto i portici all’angolo con via Angioy, ha provocato il crollo della scala interna e alcuni inquilini sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco grazie all’autoscala. Danni ingenti, palazzo Vivanet inagibile almeno nella parte interessata dal rogo ma per fortuna nessun ferito. E subito dopo anche un allarme bomba per il ritrovamento di una sacca nel portone, proprio nella strada accanto davanti al Municipio. Si è poi scoperto che si trattava di bottiglie di vino e alcolici rubati proprio nel locale, l’Avion’s, in cui è scoppiato il rogo. Per il furto sono sospettati due sbandati che frequentano la zona soprattutto la notte. Gli agenti della Squadra volante ne hanno già identificato due: sono in corso tutti gli accertamenti per valutare il loro eventuale coinvolgimento nel furto e nell’incendio, scoppiato verso le 2,30.

La disperazione

«E adesso dove andrò?» Questa la frase che ha continuato a ripetere una signora, una delle cinque persone messe in salvo dai vigili del fuoco. Le fiamme e il calore provenienti dal magazzino del bar hanno infatti causato gravi danni all’androne del palazzo, al numero 149, dove si trovano alcune abitazioni, studi di avvocati e uffici. E con l’incendio in corso, e con le operazioni di spegnimento in atto, chi si trovava nei piani superiori non poteva mettersi in salvo da solo. Necessario l’aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti con le squadre dalla caserma di viale Marconi e dal distaccamento del porto: i cinque inquilini (c’era anche una bambina) sono stati fatti scendere grazie all’autoscala dei soccorritori. Presenti anche le ambulanze del 118: ma per fortuna non sono servite. Nessuno ha riportato ferite o ha avuto problemi per il fumo che ha invaso tutto lo stabile.

Le indagini

Le operazioni di spegnimento, bonifica e verifica dei danni sono andate avanti per diverse ore concludendosi poco prima dell’alba. È stato anche consentito ad alcuni avvocati di recuperare del materiale da lavoro dai loro studi. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel magazzino del bar e nell’androne del palazzo, con la scala gravemente danneggiata. Da qui la momentanea inagibilità dell’edificio. Sulle cause del rogo non ci sarebbero certezze ma, come emerso successivamente, il furto di bottiglie di alcolici e vino fanno pensare che l’incendio possa essere stato doloso o provocato accidentalmente dal ladro o dai ladri. Perché i poliziotti hanno individuato una sacca lasciata in via Angioy. Dopo le verifiche per escludere che si potesse trattare di un ordigno (la vicinanze di spazio e tempo con l’arrivo di Napolitano in città ha ovviamente fatto scattare l’allarme), gli agenti delle Volanti e i colleghi della Scientifica hanno appurato che si trattava di bottiglie ancora sigillate portate via proprio dal deposito e dal bar colpiti dall’incendio.

Le ricerche

Due frequentatori abituali della zona, soprattutto la notte, sono stati subito raggiunti e identificati dai poliziotti della Squadra volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo. Potrebbero essere coinvolti nel furto e non è escluso che abbiano anche appiccato il rogo senza pensare alle gravissime conseguenze del loro folle gesto. Gli investigatori sono alla ricerca di altri elementi. Le immagini delle telecamere presenti nell’edificio e all’esterno, in tutta la zona, potrebbero essere molto importanti così come gli altri accertamenti svolti dagli agenti delle volanti, impegnati da subito nelle operazioni di soccorso dei cinqui inquilini e poi nelle indagini per risalire ai responsabili del furto nel bar e probabilmente anche del rogo.

