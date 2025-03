Palazzo pericolante, spuntano le transenne in via Sassari 

Ennesimo crollo nel centro storico. Questa volta a perdere pezzi è una casa rosa in via Sassari, a pochi passi da via Roma. I calcinacci e parte dei mattoni rossi crudi, sono caduti sulla strada tanto che, come sempre in questi casi, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

La zona dove si è verificato il crollo è stata transennata, però, per forza di cose, le barriere sono state attaccate al muro, perché altrimenti, delimitando una parte più vasta, non sarebbe stato garantito il passaggio nella strada troppo stretta. Adesso, come sempre, la relazione dei Vigili del fuoco sarà trasmessa agli uffici comunali. Da qui sarà poi emessa l’ordinanza che intimerà ai proprietari dell’abitazione la messa in sicurezza dell’edificio.

E tornano i problemi anche a Villa Fadda in via Marconi. Qualcuno nei giorni scorsi ha aperto uno dei portoni sulla strada principale, così adesso l’accesso è libero e c’è il rischio che qualche curioso si intrufoli all’interno dove tutte le parti - dai muri alla facciata - sono a grande rischio di crollo. Nell’antica dimora erano già stati effettuati alcuni interventi di messa in sicurezza come il posizionamento di alcuni pannelli di compensato sui muri dove si erano verificati cedimenti.

