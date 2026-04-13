Palazzo Paderi, vertice sul futuro 

Il numero (sette) non conta perché se così fosse, e se ogni volta che il sindaco decide un azzeramento della Giunta o un semplice rimpasto, tutti i fascicoli aperti si debbono riprendere dall’inizio l’attività comunale non andrebbe avanti di un millimetro. E invece domani potrebbe essere il giorno giusto per quanto riguarda il futuro di Palazzo Paderi. O meglio, per l’annosa vicenda che riguarda la permuta Asl-Municipio tra il palazzo storico con affaccio in piazza Eleonora e l’hospice che il Comune costruì per poi cederlo alla stessa Azienda sanitaria.

La svolta

«Domani abbiamo un incontro in Comune per definire la vicenda», annuncia il sindaco, Massimiliano Sanna. Un incontro che potrebbe essere anche quello definitivo visto che a quanto pare tutte le carte sono sul tavolo. Carte che riguardano una partita intricata che va avanti da nove anni. Da quando cioè l’allora sindaco Guido Tendas e il direttore generale dell’Asl, Mariano Meloni, firmarono un’intesa in base alla quale l’Azienda sanitaria avrebbe ottenuto in comodato gratuito l’hospice, costruito dal Comune accendendo un mutuo di 800mila euro, cedendo però la parte di Palazzo Paderi che sarebbe diventato quindi tutto di proprietà comunale. Da allora la storia è finita nel dimenticatoio, compresi tutti gli atti (che non esistono) che dovevano dare gambe alla proroga della permuta.

La svolta

Poi 5 mesi fa la svolta impressa dall’ex assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu. «Dopo anni di silenzi durante i quali è stato difficile anche solo avere un interlocutore, siamo riusciti ad aprire un dialogo costruttivo con Ares, soprattutto grazie alla disponibilità del commissario liquidatore di Ats, Stefano Scano», disse a novembre 2025 Cuccu. Che oggi sottolinea un altro aspetto: «L’Agenzia delle Entrate, che doveva dare una valutazione dell’edificio e dei terreni in comproprietà con l’Azienda sanitaria, ha inviato tutta la documentazione dieci giorni prima che venissero revocate le mie deleghe. Da quel che mi risulta quindi è tutto pronto: mancano solo alcuni piccoli dettagli e poi si deve chiudere».

Nuovi dettagli

In realtà la partita è leggermente più complessa di una normale “permuta” tra due beni. E riguarderebbe anche ad esempio due ettari di un aranceto che ricadono nel progetto “Oristano est” di proprietà dell’Azienda sanitaria e che il Comune vorrebbe avere. In cambio l’amministrazione municipale sarebbe pronta a realizzare un edificio per la raccolta dati della stessa Asl. Tutti dettagli che comunque non intaccherebbero il nocciolo della vicenda: il valore del piano terra di Palazzo Arcais non sarebbe “sufficiente” a coprire la spesa sostenuta dal Comune per costruire l’hospice attraverso l’accensione di un mutuo di 800mila euro che si sta ancora pagando.

Il futuro

Chiudere comunque la partita sarebbe un obiettivo doveroso, e a quanto pare ormai a portata, non solo perché annunciato nell’ultimo Documento unico di programmazione ma anche perché potrebbe avere dei riflessi ad esempio sulle spese che il Comune sostiene per il pagamento degli affitti di alcuni locali. Su tutti l’ufficio tributi, ad esempio, per il quale Palazzo Scolopi versa a un privato 40mila euro l’anno circa e che invece si potrebbe trasferire proprio a palazzo Paderi, a pochi passi quindi dall’Ufficio tecnico e dagli altri uffici comunali.

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