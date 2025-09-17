Palazzo Paderi, pratica ferma a Nuoro 

«Costi quel che costi riuscirò a portare a termine la vicenda di palazzo Paderi». L’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu, usa toni netti per ribadire la volontà del Comune di chiudere un capitolo rimasto in sospeso ormai da otto anni.

«Lo scorso 16 maggio abbiamo inviato all’Ufficio del registro di Nuoro una richiesta formale per la valutazione dell’immobile, ma nonostante il successivo sollecito di agosto ancora non abbiamo avuto risposte. È assurdo».

L’accordo fantasma

La vicenda di Palazzo Paderi, elegante edificio nel cuore del centro storico, è infatti una delle più intricate e controverse della recente storia amministrativa cittadina. Tutto nasce nel 2017, quando l’allora sindaco Guido Tendas e l’ex direttore generale dell’Asl 5, Mariano Meloni, firmarono un accordo che prevedeva una duplice operazione: da un lato, l’Azienda sanitaria avrebbe avuto in comodato d’uso gratuito l’hospice Angela Nonnis, struttura realizzata dal Comune su un terreno della Asl; dall’altro, l’amministrazione municipale avrebbe ottenuto il piano terra e il secondo piano di palazzo Paderi, edificio di pregio che ospita già al primo piano locali comunali.

Un’operazione di reciproco interesse, che però non è mai stata finalizzata. Mancano infatti i passaggi formali necessari: la verifica dell’interesse culturale dell’immobile (obbligatoria per edifici con più di cinquant’anni) e la congruità delle valutazioni da richiedere all’Agenzia delle Entrate. Due adempimenti mai assolti, che hanno lasciato l’accordo in un limbo giuridico e operativo.

Allarme sicurezza

Oggi la questione non è solo amministrativa, ma anche urbanistica e di sicurezza. Il destino di Palazzo Paderi è strettamente legato a quello di vico Arcais, lo stradello che lo costeggia e che da quasi vent’anni è inaccessibile. Per ragioni di sicurezza è stato chiuso alle estremità con pannelli, in attesa di un consolidamento del muro che regge proprio il palazzo.

Nei mesi scorsi l’area è stata ripulita e l’ufficio Tecnico ha predisposto una prima stima degli interventi, quantificati in circa 65mila euro.

Vico Arcais

«Il progettista sta ultimando il progetto esecutivo per poter appaltare i lavori», fanno sapere dal Municipio. Il finanziamento servirà non solo a mettere in sicurezza il muro ma anche a dare il via alla riqualificazione della pavimentazione, inserita nel più ampio programma Pnrr di recupero del centro storico, ormai alle battute finali.

«Stiamo cercando di reperire le risorse nel bilancio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri – ma se non dovessimo riuscirci chiederemo alla Regione un finanziamento ad hoc». Tra carte ferme nei cassetti, muri da consolidare e progetti da chiudere, il tempo stringe. Palazzo Paderi è il simbolo di una burocrazia farraginosa. Ma dalla Giunta Sanna filtra la convinzione che la partita non resterà incompiuta.

