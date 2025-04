«Palazzo Paderi, lavori non più rinviabili» 

Ci sono voluti quasi vent’anni ma finalmente qualcosa si muove. Per vico Arcais, stradello dimenticato in pieno centro storico, il momento del riscatto sembra più vicino. E forse anche l’acquisizione di palazzo Paderi.

Il degrado

Stavolta non ci sono solo buone intenzioni, ma documenti a testimoniare l’intenzione della Giunta Sanna di sottrarre al degrado quei 76 metri di asfalto, prima utilizzati come orinatoio, poi come discarica. Una bruttura nel cuore cittadino, sottratta allo sguardo dei passanti da due pannelli in legno, che rischiava di essere tagliata fuori dal progetto di riqualificazione del centro storico.

Perché il suo destino è legato a quello della messa in sicurezza dello storico stabile di via Carmine, edificio in parte di proprietà del Comune, in parte di Ares (oggi Ats): enti che però non hanno mai finalizzato l’accordo di permuta stipulato con l’Asl 5 nel 2017 che prevedeva la cessione del piano terra e del secondo al Municipio in cambio dell’Hospice di viale Cimitero. Il muro pericolante che si affaccia su vico Arcais impedisce agli operai di intervenire: serve un intervento di ripristino che ha un costo stimato di 250mila. Ma a carico di chi?

La nota

La prima novità è che dopo anni di rimpalli, finalmente l’Amministrazione civica ha un interlocutore: è Stefano Scano, Commissario della gestione sanitaria liquidatoria di Ats. A lui il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha inviato una nota in cui comunica di aver affidato ad una ditta specializzata la redazione di un progetto di messa in sicurezza «non più rinviabile». Precisa, inoltre che i costi sarebbero stati ripartiti in base ai millesimi di proprietà. Le opzioni indicate sono due: Ats partecipa alle spese con un contributo oppure il Comune agisce d’imperio per poi rivalersi sull’Azienda sanitaria per la quota di sua competenza.

La pulizia

La seconda novità è che in attesa di conoscere il progetto affidato all’ingegnere Riccardo Terziani, il Comune sta cercando una ditta specializzata per ripulire il vicolo e il giardino interno di palazzo Paderi. «Abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi, anche in presenza di un geometra dell’Ats e del funzionario della soprintendenza, Paolo Margaritella - spiega Soddu - i rilievi sono stati effettuati anche con l’ausilio di un drone». La situazione è piuttosto precaria. «Per poter consentire l’ingresso dell’impresa che realizzerà i lavori occorre ripulire dalle sterpaglie il viottolo - aggiunge il dirigente comunale - dal cortile di palazzo Paderi saranno rimosse le piante». Resta solo (si fa per dire) un aspetto da definire: la Giunta ha inserito la riqualificazione di vico Arcais nel Piano triennale delle opere pubbliche. Si conta di reperire le risorse attraverso le alienazioni, ma le due aste promosse di recente (rudere di piazza Onroco e terreno di via Bonn) sono andate deserte. Non è escluso che si decida di accendere un mutuo.

