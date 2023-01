Palazzo Paderi, 25 anni di silenzi 

A distanza di sei anni tutto tace, anche se spulciando negli archivi si scopre che la questione ha radici ben più profonde e già nel 1998 il Consiglio comunale aveva impegnato l’allora primo cittadino Piero Ortu a formalizzare la permuta di Palazzo Paderi, in quel caso con l’ex lavatoio e l’ex deposito di acquedotto di piazza San Martino. E invece nulla: 25 anni dopo lo stabile è ancora nel limbo, in disuso, con i segni del tempo ben evidenti sulle pareti umide.

Così stabiliva l’accordo sottoscritto nel 2017 da Mariano Meloni e Guido Tendas, all’epoca rispettivamente direttore dell’Azienda sanitaria locale e sindaco: l’amministrazione civica cedeva in comodato gratuito l’Hospice (struttura realizzata in viale Cimitero su un terreno della Asl, grazie ad un finanziamento regionale di un milione e 150mila euro) e in cambio otteneva il piano terra e il secondo dello storico edificio (il primo piano è già del Comune).

La partita è catalogata alla voce “incompiute”, anche se presto potrebbe arrivare la svolta. Da anni palazzo Paderi, signorile edificio di proprietà della Asl situato nella centralissima via Carmine, attende di entrare a far parte del patrimonio immobiliare del Comune.

La storia

Il ritardo

L’ultimo aggiornamento ufficiale risale a giugno 2021, quando l’ex assessore al Bilancio Angelo Angioi, rispondendo ad un’interpellanza della minoranza, spiegò in Aula che i ritardi erano da imputare «al mutato assetto gestionale dell’azienda sanitaria». In sostanza, l’affidamento alla sede centrale di Sassari dell’Ats di tutta la gestione del patrimonio immobiliare della Asl ha rallentato, per non dire bloccato, la procedura.

«È tutto fermo»

«Effettivamente è tutto fermo - osserva il sindaco, Massimiliano Sanna - ho rappresentato la questione al direttore generale della Asl, Angelo Serusi, in uno dei primi incontri dopo l’insediamento. Ora solleciteremo nuovamente la questione, anche perché le condizioni dell’edificio negli ultimi anni sono peggiorate e stanno creando disagi ai residenti confinanti, occorre intervenire sulla copertura». A spese di chi, non è ancora dato sapere.

«Presto una risposta»

L’unica buona notizia è che presto l’iter dovrebbe rimettersi in moto. «A febbraio - fa sapere il numero uno della Asl, Serusi - alcune competenze che in questa fase di transizione amministrativa erano in capo all’Ares, torneranno ad essere gestite direttamente dalla Asl, come l’amministrazione del patrimonio immobiliare. Sarà nostra premura effettuare immediatamente un monitoraggio e riprendere in mano anche la questione relativa alla permuta di Palazzo Paderi».

Certo è che l’acquisizione dell’edificio di via Carmine farebbe comodo al Comune che qui potrebbe trasferire alcuni uffici, anziché spendere, come invece attualmente accade, 37mila euro di canone annuo per l’ufficio tributi.

