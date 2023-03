Palazzo Paderi, 16 anni di intoppi 

«Ares non ha ancora formalizzato il trasferimento del patrimonio immobiliare all’azienda locale - spiega il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi - purtroppo non risultiamo ancora detentori dell’edificio, di conseguenza non possiamo predisporre alcun atto formale».

L’attesa, lunghissima, non è ancora finita. Per poter finalmente diventare unico proprietario di Palazzo Paderi, il Comune dovrà attendere i tempi (non proprio fulminei) della riforma sanitaria regionale. I ritardi legati alla modifica dell’assetto istituzionale, avviata con la Legge 24 del 2020, rischiano di far slittare ulteriormente il passaggio di consegne.

L’intoppo

L’iter si sarebbe dovuto completare lo scorso febbraio, «ma si è verificato qualche intoppo», va avanti. Una data da fissare sul calendario, però, c’è. «Tra maggio e giugno, le Asl dovranno approvare i bilanci consuntivi - spiega Serusi - e nei documenti dovrà essere necessariamente indicato lo stato patrimoniale dell’ente». Prima dell’estate, insomma, l’azienda sanitaria dovrebbe essere nelle condizioni di riprendere in mano la partita aperta nel 2007.

L’accordo

Gli estremi dell’accordo tra Asl e Comune sono impressi nero su bianco nell’atto notarile sottoscritto dall’allora manager Mariano Meloni e dal sindaco Guido Tendas. L’amministrazione civica cedeva in comodato d’uso gratuito l’hospice, struttura realizzata in viale Cimitero su un terreno dell’Asl grazie ad un finanziamento regionale di un milione 150mila euro; in cambio otteneva il piano terra ed il secondo piano dello storico edificio di via Carmine (il primo piano è già del Municipio). Una contropartita equivalente, necessaria per evitare il rischio di incappare in un danno erariale.

Doppia perdita

Peccato che l’accordo sia stato rispettato solo a metà: nel 2018 l’hospice è stato consegnato all’azienda sanitaria, mentre l’antica dimora della nobile famiglia oristanese è finita nel dimenticatoio. Ci ha provato due anni fa la minoranza in Consiglio con un’interpellanza a soffiare via un po’ di polvere dai documenti, rimasti a lungo chiusi in qualche cassetto degli uffici di piazza Eleonora. Ma nulla da fare. Nel frattempo il portone dell’edificio resta chiuso. Una perdita doppia: dal punto di vista storico e culturale, ma anche da quello economico. Perché quel palazzone avrebbe fatto risparmiare ingenti risorse che il Comune ha destinato a contratti di locazione per dare un ufficio ai dipendenti.

