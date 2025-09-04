Palazzo di via Cornalias: ricompaiono gli operai nel cantiere fantasma 

Gli operai sono nuovamente all’opera nel cantiere fantasma di via Cornalias 66: i lavori per il rifacimento della facciata del palazzo con alloggi di edilizia comunale erano fermi da metà 2024 per dei problemi sorti con l’impresa che avrebbe dovuto eseguire l’intervento di ammodernamento dell’edificio e delle abitazioni. Dopo tante proteste da parte degli inquilini – cinque famiglie hanno dovuto lasciare le loro case quasi due anni fa – erano arrivate le parole dell’assessora con delega all’edilizia convenzionata, Anna Puddu: «Il contratto con la precedente ditta è stato rescisso e l’incarico alla nuova società è stato dato. I lavori ripartiranno a settembre». Così è stato.

Una notizia accolta positivamente dagli inquilini che sperano non ci siano altri intoppi, anche perché i lavori dureranno comunque diversi mesi. Il cartello del cantiere è rimasto sempre nello stesso posto. “Lavori di riqualificazione energetica nel condominio di via Cornalias 66”: lavori, affidati alla ditta cagliaritana Edilit, da oltre un milione di euro, fondi europei, spesa poi cresciuta per alcune variabili. Alla fine di luglio del 2023 l’annuncio dello stesso Comune dell’avvio del cantiere. Poi lo stop a metà del 2024 con l’amministrazione che il 25 luglio dell’anno scorso aveva «dichiarato risolto il contratto d’appalto con la ditta Edilit Srl per grave ritardo e grave inadempimento protratto alle obbligazioni contrattuali». Disposto anche il «recupero delle somme già versate per lo stato avanzamento lavori». Ci sono stati anche dei crolli nelle zone dove erano già stati effettuati dei lavori. Ora, con la nuova ditta incaricata della realizzazione dell’intervento, la speranza è che gli intoppi siano davvero finiti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA