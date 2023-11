Palazzo di sette piani all’asta: interessati fondi d’investimento 

Dopo il complesso di corso Umberto (appartamenti e garage tutti venduti) nuova maxi asta giudiziaria a Olbia. Diversi importanti fondi di investimento sono interessati alla vendita che il Tribunale di Tempio ha fissato per il prossimo 10 novembre. L’asta riguarda un intero immobile, lotto unico, di sette piani in via Bonaventura, a due passi da viale Aldo Moro. Il lotto comprende 37 appartamenti e una ventina di box e cantine collegati. Il valore stimato dell’edificio è di due milioni di euro. Si tratta di un immobile pignorato da un istituto di credito, originariamente la base dell’asta era prossima ai quattro milioni. Di fatto il palazzo, mai ultimato e ora affidato alla custodia dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Tempio, è stato per lungo tempo abbandonato.

Negli atti del procedimento si legge che, prima della definitiva presa in carico da parte dell’Ivg, all’interno degli appartamenti diverse persone hanno sistemato materassi e utilizzato i locati per dormire e cucinare. Il completo stato di abbandono dell’immobile di via Bonaventura ha creato anche problemi di ordine pubblico. Dopo le segnalazioni fatte al Tribunale, l’edificio pignorato è stato chiuso e sottoposto a custodia. Durante i primi sopralluoghi, l’accesso agli appartamenti è stato ostacolato dalla presenza di materiale lasciato dalle persone che hanno utilizzato indebitamente le stanze. Stando a indiscrezioni il complesso interessa ad alcuni fondi di investimento che avrebbero già chiesto informazioni sull’asta.

RIPRODUZIONE RISERVATA