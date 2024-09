Palazzo di Giustizia, uffici nel caos per l’afa, allagamenti e pc in tilt  

Ieri mattina molti avvocati si sono presentati a Palazzo di Giustizia per la riapertura dell’attività giudiziaria dopo la pausa estiva, scoprendo però che gli uffici non potevano funzionare perché l’intera rete informatica e i telefoni di tutto l’edificio erano in tilt. Impossibile depositare atti, consultare fascicoli e presentare istanze. Un guasto che ha reso difficoltoso anche il lavoro di magistrati e polizia giudiziaria, verificatosi a poco più di 24 ore dalla rottura di una tubazione dell’acqua in un bagno della Procura, al terzo piano, che ha allagato parte del Tribunale (al primo) e del piano terra, compreso il bar che, a distanza di due giorni, è ancora inagibile. In tutto ciò, in molte zone della cittadella giudiziaria la climatizzazione ancora non funziona e le stanze sono delle fornaci invivibili.

La giornata di ieri doveva sancire nei fatti la riapertura del calendario giudiziario dopo la pausa estiva, ma il Palazzo è ancora un grande cantiere. Alcuni lavori sembrano andare molto a rilento e, a ieri, l’impresa appaltatrice non sarebbe riuscita ancora a risolvere il problema dei condizionatori che ha imposto (ad esempio in Procura Generale) il prolungamento dello smart working di molti dipendenti per il caldo ingestibile. Uffici roventi anche in alcune zone della Procura. Oltre ciò si sono registrati anche dei guasti: lunedì è stato scoperto che metà palazzo era allagato a causa della rottura di un tubo (gli operai hanno dovuto rimuovere parti di controsoffitto al piano terra) e il bar non ha potuto riaprire: il cartongesso è fradicio e ci pioveva dentro. Ieri poi non funzionavano i telefoni e nessun computer si poteva collegare alla rete.

