Palazzo di Area al gelo da nove mesi 

La rabbia è tanta. Per nove famiglie la pazienza è terminata da tempo. «D’altronde, viviamo una situazione assurda da febbraio: un intero palazzo senza riscaldamento, al freddo, per non parlare delle infiltrazioni dal tetto», denuncia Gavina Santoni, capo condomino del palazzo Area di viale Funtana Buddia 59 a Nuoro. «Abbiamo scritto mail, lanciato appelli ma non abbiamo mai ottenuto alcuna risposta. Così, visto che non possiamo permetterci un altro inverno al gelo, in un edificio dove abitano anziani e persone con disabilità, abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri». Una situazione paradossale, ben nota all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa: «Conosciamo il problema della cisterna del riscaldamento, interverremo con la massima urgenza», assicurano da Area.

Disagi infiniti

Dalla sede Area di via Piemonte diffondono rassicurazioni. Fanno capire come nelle prossime ore una squadra di operai arriverà nella zona di Città Nuova, in quel palazzo dove i termosifoni sono sempre ghiacciati a causa di quella cisterna del gasolio abbonata alle perdite e mai riparata da nove mesi. Ora la soluzione sembra vicina: questione di ore, parrebbe. «Siamo disperati e arrabbiati», confessa Gavina Santoni, mentre incrocia le dita e spera che le confortanti parole in arrivo da Area siano suffragate dai fatti. Nel fine settimana dell’Immacolata, oltre tutto, le temperature sono calate in modo repentino. «Quindi, chiediamo che la situazione sia risolta quanto prima - prosegue Santoni – Siamo in attesa da febbraio, quando la cisterna si è bucata e abbiamo subito segnalato il problema. Ricordo che un giorno gli operai sono arrivati, hanno preso le misure ma poi non si è visto più nessuno».

Malessere

Un’attesa infinita, tra le difficoltà. «La nostra paura è quella di dover passare un’altra stagione invernale da incubo - rincara Gavina Santoni – Pensare che hanno fatto già due sopralluoghi, è venuto pure l’ingegnere. Tante promesse ma ancora niente di concreto». Insomma, i termosifoni restano spenti e la rabbia monta. «Ecco perché una decina di giorni fa siamo stati costretti a presentare una denuncia ai carabinieri». Cisterna da sostituire ma non solo. «I problemi del palazzo sono numerosi - conclude Gavina Santoni – abito all’ultimo piano, le infiltrazioni sono una costante. Poi, due pali della luce sono cascati, ed è un grave pericolo soprattutto per i bambini».

