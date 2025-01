Palazzo dello sport chiuso per burocrazia 

I lavori sono finiti, il palazzetto è pronto. Di fatto pero, le società sportive sono ancora fuori dall’impianto di via Beethoven.Sarebbero dovute rientrare lo scorso novembre invece ancora oggi continua il loro girovagare in altri lidi per disputare allenamenti e partite.

Tutta colpa di un cavillo burocratico. Fatto il collaudo e arrivato l’ok all’utilizzo da parte di tutti gli enti coinvolti, vigili del fuoco compresi, questi ultimi non hanno ancora rilasciato formalmente il certificato di prevenzione antincendio.«Per quando concerne il palazzetto» precisano dagli uffici, «il Comune ha fatto tutto quello che era necessario, ora non dipende da noi».

Tutti fuori

E così, se il certificato non arriverà entro i prossimi giorni, le società che si sono garantite l’utilizzo dell’impianto - ovvero il Basket Quartu, il Quartu calcio a 5, la Ritmica 2000, e i Bads Quartu - saranno costrette a trovare un altro alloggio anche per il proseguo della stagione, un’ipotesi a cui non vogliono nemmeno pensare.In realtà le società che entreranno sono cinque: c’è anche la Ferrini basket che però, come spiega il responsabile Alberto Zoncheddu, «abbiamo rimesso le ore che ci sono state assegnate nella disponibilità dell’amministrazione, ma non abbiamo rinunciato ad essere assegnatari». Le ore della Ferrini dovrebbero essere prese dell’Antonianum basket. Per quanto riguarda invece la questione dell’accesso, «in questo momento non è stato ancora dato ufficialmente il via all’ingresso al palazzetto».

L’attesa

In paziente attesa di poter entrare nell’impianto è anche il calcio a 5 di Fabrizio Righetto: «A fine novembre avevamo fatto una riunione finale con Asl e vigili del fuoco ed era arrivato l’ok all’utilizzo ma i vigili non hanno ancora rilasciato il certificato di prevenzione antincendio». Per questo, «abbiamo disputato tutto il girone di andata in giro tra Selargius, Settimo e Sinnai. Non vogliamo credere di dover disputare fuori anche il girone di ritorno, che prende il via il 25 gennaio. Tra l’altro il Comune non ha alcuna responsabilità, l’impianto è pronto e collaudato solo che se non arriva questo documento non ci può autorizzare a entrare».

Paolo Rosas del basket Quartu aggiunge: «Noi aspettiamo l’ok e nel frattempo ci stiamo allenando in due palestrine scolastiche con il micro basket. Siamo in questo momento ai minimi termini, dobbiamo ripartire da zero. L’indisponibilità del Pala Valery in questi anni ci ha creato enormi disagi. Pensavamo di entrare al palazzetto già un anno fa, poi si era detto prima di Natale. Natale è passato ma comunque siamo in dirittura di arrivo».

