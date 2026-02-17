VaiOnline
Piazza Eleonora.
18 febbraio 2026 alle 00:23

Palazzo della Città, precipita a terra una colonna del balconcino  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un crollo nel Palazzo della città, edificio storico oggi sede dell’ufficio tecnico comunale. All’alba di ieri è precipitato a terra, in piazza Eleonora, una parte del balcone del primo piano. Un crollo avvenuto quando in giro c’era ancora poca gente; per fortuna visto che in poche ore quell’area attorno alla statua di Eleonora d’Arborea si è riempita di turisti e oristanesi richiamati dal fascino della Sartiglia.

Un crollo che ha una spiegazione molto semplice quanto allarmante e che sicuramente meriterà un’analisi più approfondita. In una delle colonnine di quel balconcino è stata attaccata una corda che avrebbe dovuto tenere stabile una copertura sotto la quale si preparavano panini. Lunedì notte però le fortissime folate di vento hanno piano piano tirato sempre più quel cavo sino a quando il gazebo si è rovesciato trascinando con se la fune ma soprattutto la colonnina del balcone.

Pare che il gestore di quella rivendita sia stato autorizzato a sistemare quella fune, il problema è capire da chi. E soprattutto: chi pagherà? ( m. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 