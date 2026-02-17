Palazzo della Città, precipita a terra una colonna del balconcino  

Un crollo nel Palazzo della città, edificio storico oggi sede dell’ufficio tecnico comunale. All’alba di ieri è precipitato a terra, in piazza Eleonora, una parte del balcone del primo piano. Un crollo avvenuto quando in giro c’era ancora poca gente; per fortuna visto che in poche ore quell’area attorno alla statua di Eleonora d’Arborea si è riempita di turisti e oristanesi richiamati dal fascino della Sartiglia.

Un crollo che ha una spiegazione molto semplice quanto allarmante e che sicuramente meriterà un’analisi più approfondita. In una delle colonnine di quel balconcino è stata attaccata una corda che avrebbe dovuto tenere stabile una copertura sotto la quale si preparavano panini. Lunedì notte però le fortissime folate di vento hanno piano piano tirato sempre più quel cavo sino a quando il gazebo si è rovesciato trascinando con se la fune ma soprattutto la colonnina del balcone.

Pare che il gestore di quella rivendita sia stato autorizzato a sistemare quella fune, il problema è capire da chi. E soprattutto: chi pagherà? ( m. m. )

