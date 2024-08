Palazzo danneggiato da un fulmine 

È stato enorme il rischio vissuto due sere fa dai residenti di un palazzone di via Ospedale nel corso del temporale che si è abbattuto su Carbonia: un fulmine ha scaricato la sua potenza in città e ha centrato il cornicione di un edificio. La scarica ha staccato un pezzo della coibentazione e ha provocato danni anche agli elettrodomestici di alcune abitazioni. È successo attorno alle 16 quando su Carbonia si è abbattuto un breve ma intenso temporale: la pioggia non è stata intensa ma a preoccupare sono stati i fulmini. Uno ha colpito l’edificio prossimo all’ospedale Sirai. È scattato il salvavita in tutti gli alloggi, ma lo spavento è stato enorme. La saetta ha sradicato il “cappotto” esterno realizzato da Area, danneggiato addirittura parte della struttura muraria e scrostato l’intonacato. «Sono andati in tilt anche alcuni elettrodomestici - sottolinea Sergio Di Stefano - e la paura è stata notevole in tutto il rione». (a. s.)

