Palazzo Congressi, 1 milione per i lavori 

Dopo aver realizzato e collaudato il primo stralcio di lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna del Palazzo dei Congressi, dei 3milioni di euro in cassa ne è rimasto circa uno per la riqualificazione delle strutture sportive (calcetto, tennis e campo polivalente) e del verde. Le risorse provengono da un finanziamento regionale del marzo 2020, fondi che la precedente amministrazione di centrodestra aveva utilizzato in larga parte proprio per rendere agibile l’anfiteatro di Maria Pia in occasione dei grandi eventi estivi: 54mila metri quadrati in grado di contenere fino a 7500 spettatori.

Adesso la giunta Cacciotto intende portare a termine gli interventi, con il restyling delle pavimentazioni sportive e un nuovo impianto di illuminazione. Servirà pure sostituire la recinzione e installare telecamere per la videosorveglianza, anche perché la struttura è stata più volte oggetto di atti vandalici ed è stata rilevata la presenza di animali selvatici.

La delibera che dà il via libera al lotto di completamento, per un importo complessivo di 1.025.121,31 euro, è stata approvata nei giorni scorsi. Resta da reinventare la parte interna del palazzo. Oggi la struttura appare come un enorme scatola vuota di cemento armato. Secondo le stime di massima degli uffici comunali, servirebbero quasi venti milioni per dare una nuova chance al vecchio palazzo realizzato negli anni Novanta. Praticamente la somma che finora è stata spesa per la sua costruzione. Poi rimarrebbe comunque il problema della sua gestione.

