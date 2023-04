Palazzo con ascensore guasto: gli inquilini diffidano Area 

Un palazzo da 7 piani, 14 famiglie, 30 abitanti, alcuni disabili, senza ascensore dal giugno 2022: è uno stabile di proprietà Area, in via Ugo La Malfa 18, quartiere Carbonazzi. «Abbiamo la nostra quota pronta per la riparazione dall’anno scorso - spiegano i residenti- ed è ancora tutto fermo». I lavori per il ripristino non sono partiti nonostante le verifiche e i contratti. «Una prima impresa - riferisce Stefano Lupinu, segretario provinciale del Sunia - fa un preventivo ritenuto troppo alto dall’Azienda regionale per l’edilizia abitativa. Così si dà l’incarico a TK Elevator».

Sedicimila euro più Iva la spesa preventivata, tremila dei quali a carico degli assegnatari, il tutto concordato nell’ottobre 2022. Ma il montacarichi è sempre fuori servizio. «Sembrerebbe- aggiunge Lupinu- che manchino dei pezzi di ricambio». «E noi continuiamo a fare le scale- aggiunge un 70enne che abita al settimo piano- e a pagare per farci portare la spesa».

Gli inquilini, esasperati, aprono un fronte legale contro Area con una diffida: «O eseguono i lavori o chiederemo i danni». Una mossa dettata anche dalla disperazione.

«Con il direttore generale Area Filippo Riu- conclude Lupinu- stiamo collaborando per arrivare a una soluzione». (e. fl.)

