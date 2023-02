Palazzo comunale e biblioteca: ecco un milione di euro 

Mezzo milione per mettere in sicurezza il palazzo comunale di via Porcu, altrettante risorse per la manutenzione straordinaria e l’eliminazione delle barriere architettoniche nella biblioteca comunale. Sono alcune delle somme inserite nel bilancio del Municipio con la variazione approvata ieri dalla Giunta comunale.

«Il primo è un finanziamento regionale che ci consente di riportare il mezzo milione stanziato lo scorso anno nell’avanzo di amministrazione che potremo utilizzare dopo l’approvazione del rendiconto», spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna. «L’altro mezzo milione è statale, grazie ai fondi del Pnrr». Somma, in questo caso, dedicata alla biblioteca di via Dante, dove verrà eliminato qualsiasi tipo di barriera all’ingresso e dentro la biblioteca comunale, con l’arrivo di percorsi tattili - e plantari - e dispositivi sonori per i visitatori con disabilità visiva. Non solo: il progetto finanziato prevede anche l’integrazione dell’attuale sito web in versione multilingue, con la possibilità di prenotare e gestire la fruizione di servizi speciali, navigare virtualmente nella documentazione disponibile. Sarà anche disponibile un tour virtuale del complesso, insieme ad una serie di audiolibri e altri contenuti digitali.

Nella variazione di bilancio approvata ieri rientrano anche altri finanziamenti Pnrr: 290mila euro per la mensa della scuola di via Tiziano, 420mila per quella di via Beethoven. Mentre si inizia a incassare nuove risorse grazie al piano delle alienazioni, con la prima asta pubblica conclusa con la vendita dei locali commerciali “La Collina” di via Leonardo Da Vinci: poco più di 123mila euro che saranno utilizzati come cofinanziamento per la sistemazione della scuola di via Palestrina, per l’adeguamento funzionale del Palazzetto dello Sport, ma anche per completare il rifacimento del timpano all’ingresso del cimitero e la massa in sicurezza del tetto del mercato civico. Stanziati anche altri 30mila euro per la campagna di sterilizzazione di cani e gatti, e 20mila come contributi per le associazioni sportive.

