Palazzo Civis,  ecco i fondi 

«La nostra comunità si è aggiudicata un finanziamento regionale di quasi 350mila euro per il potenziamento del Centro per la Famiglia, individuato come sede per l’intero ambito Plus Sanluri-Marmilla». L’annuncio è del sindaco di Serramanna Gabriele Littera che con un post su facebook spiega anche l’uso che verrà fatto dei fondi. «Riqualificheremo gli spazi attualmente dedicati al servizio, situati presso il Palazzo Civis in piazza Gramsci, rendendoli ancora più accoglienti, funzionali e accessibili per bambini, genitori e operatori. Un investimento concreto per il sostegno alla genitorialità, all’inclusione sociale e al benessere delle famiglie del nostro territorio. Continuiamo a lavorare per attrarre risorse, migliorare i servizi e dare valore agli spazi della nostra comunità. Grazie a quanti si sono adoperati per questo risultato». ( f. i. )

