Palazzo civico, ripartono i lavori per la ristrutturazione 

Dopo oltre un anno di stop i lavori di ristrutturazione del Palazzo Civico di via Columbano potranno ripartire. Arrivano rassicurazioni dagli uffici comunali per l’appalto da oltre un milione e 200 mila euro (dei quali circa 600mila euro da Fondi Jessica e il restante dal bilancio comunale) che aveva preso il via a giugno 2021 sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza.

L’Amministrazione, a pochi mesi dal cantiere, aveva però finito per rescindere il contratto con il direttore dei lavori per alcune insormontabili divergenze. «Nei giorni scorsi è stato affidato il nuovo incarico di direzione dei lavori e in queste settimane sono in corso nel palazzo i lavori preliminari alla definitiva riapertura del cantiere con la definizione dello stato di consistenza delle opere già realizzate ed il collaudo, a cui seguirà una variante in corso d'opera», assicurano dagli uffici comunali.

La Casa degli algheresi sarà presto più funzionale, con un’aula consiliare grande e accogliente. Verranno soprattutto abbattute le barriere architettoniche che finora hanno impedito il libero accesso a chi aveva difficoltà motorie. Soddisfatti i residenti del quartiere antico che per mesi hanno dovuto convivere con il cantiere abbandonato, tra ponteggi e degrado.

