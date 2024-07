Palazzo civico: ponteggio a rischio, residenti in allarme 

Residenti del centro storico in allarme per lo stop prolungato del cantiere del palazzo Civico di Alghero. Gli interventi sono fermi da circa due anni e l’impalcatura montata quasi quattro anni fa comincia a dare segni di cedimento. Il comitato di quartiere Alguer Vella ha segnalato il pericolo di crolli a causa del cattivo stato di alcuni supporti in metallo, completamente arrugginiti alla base. E’ stata avvisata la polizia locale che dovrà compiere un sopralluogo entro breve. Il vecchio municipio è ingabbiato dal 2021 e nel 2022 il Comune aveva rescisso il contratto con il direttore dei lavori per alcune divergenze sorte durante gli interventi programmati per rendere l’edificio di via Columbano funzionale e privo di barriere architettoniche. Un appalto da un milione di euro che aveva preso il via a giugno 2021 sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza. Gli operai hanno abbandonato il cantiere, ma la sede della municipalità è tuttora circondata da un ponteggio che restringe la carreggiata e tiene in ombra ingressi e finestre di attività commerciali. Il sindaco Raimondo Cacciotto appena eletto, ha inserito nella sua agenda, tra le priorità, la pratica del palazzo municipale. Nel frattempo, però, i residenti chiedono almeno la messa in sicurezza del ponteggio. «Uno dei tubi dell'impalcatura dà segni di cedimento e la ruggine rende instabile la base», riferisce Eleonora Carta che risiede proprio accanto al vecchio municipio. «Che si fa? - si domanda - Chiamiamo i vigili del fuoco prima che accada l'irreparabile?».

