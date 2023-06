Palazzo civico, cantiere bloccato  

È diventato materia per avvocati l’appalto per il restyling del Palazzo Civico di Alghero. I lavori sono fermi da oltre un anno e l’Amministrazione ha rescisso il contratto con il direttore dei lavori, l’architetto Luigi Fioramanti, per alcune insormontabili divergenze che sarebbero sorte durante gli interventi programmati per rendere l’edificio di via Columbano più funzionale e privo di barriere architettoniche. «Questioni che attengono alla parcella», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru, facendo capire che tra il professionista e l’ente pubblico la guerra sarebbe scoppiata per una richiesta di adeguamenti sui compensi su cui, adesso, si esprimerà un giudice. L'appalto da circa un milione di euro aveva preso il via a giugno 2021 sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza.

Tutto fermo

Gli operai dell’impresa, l’Ati Coedil Sud di Napoli, ovviamente non si presentano più nel cantiere e la struttura, sede della municipalità, è tuttora circondata da un grande ponteggio che limita il passaggio di pedoni e veicoli. I residenti del quartiere antico si sono lamentati. «Purtroppo sembra che le opere pubbliche nella nostra città attirino soprattutto imprese con cui si aprono contenziosi», commenta amareggiata Alessandra Casu, la presidente del comitato Alguer Vella: «Opere che attendiamo da molti anni, come il recupero dell’ex Cotonificio o i lavori nella Casa municipale registrano gravi ritardi e interruzioni che mettono a rischio il bene o che provocano disagi. Un esempio su tutti è la raccolta dei rifiuti: gli operatori e i mezzi agiscono in spazi ristretti dalla presenza dei ponteggi. Questi tengono in ombra ingressi e finestre e costituiscono un potenziale percorso per malintenzionati». Poi ci sono i commercianti della via costretti a convivere con le impalcature. Claudio Amendola, per esempio, titolare del ristorante “Lu Furat” ha già dato mandato al suo avvocato di scrivere una lettera all’indirizzo del Comune.

«Riprenderemo»

Sembra che all’origine del contenzioso tra il Comune e la direzione dei lavori ci sia la richiesta di un adeguamento dei compensi dovuti, probabilmente, a modifiche progettuali. «Gli interventi sono bloccati – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru – e ora siamo nella fase dell’accertamento tecnico-preventivo-contabile. Fino ad allora, purtroppo, non possiamo incaricare un altro direttore dei lavori. L’opera è stata eseguita all’ottanta per cento, appena risolviamo il contenzioso riprenderemo con il cantiere».

