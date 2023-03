Palazzo Chigi, ufficio stampa a Sechi  

Anticipato da molti rumors e indiscrezioni, ieri un comunicato di Palazzo Chigi ha confermato la nuova, imminente svolta nella carriera del giornalista Mario Sechi: da lunedì sarà capo dell’ufficio stampa e delle relazioni con i media della presidenza del Consiglio.

Sardo di Cabras, 55 anni, volto noto all’audience dei talk show di informazione, già dagli studi alla Luiss Sechi ha consacrato al giornalismo la propria vita professionale, con la rapida e non fortunata parentesi della candidatura al Parlamento con Scelta Civica nel 2013, quando in Sardegna il movimento di Mario Monti non raggiunse la soglia di sbarramento. Esordi all’indipendente, poi rapida carriera al Giornale fino al grado di caporedattore, l’8 settembre assunse la direzione dell’Unione Sarda e la tenne fino al 9 novembre dell’anno successivo, quando approdò come vicedirettore a Panorama e poi a Libero. In seguito assunse la direzione del Tempo e fu a lungo firma del Foglio e di Prima Comunicazione. Poi la direzione di World Energy del gruppo Eni e, dal primo luglio 2019 a oggi, quella dell’agenzia di informazione Agi.

