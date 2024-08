Palazzo Chigi chiede di liberare due italiani 

Caracas. Mentre aumenta giorno dopo giorno la pressione internazionale nei confronti di Nicolas Maduro per la pubblicazione dei verbali ufficiali delle elezioni presidenziali del 28 luglio, la leader dell’opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, ha annunciato la realizzazione di una manifestazione globale a sostegno del candidato della Piattaforma unitaria democratica (Pud), Edmundo Gonzalez Urrutia e della transizione democratica. «Convocheremo un’azione enorme in tutto il mondo per dimostrare che la scelta di un cambiamento che hanno preso i venezuelani non ha ritorno», ha affermato Machado. Machado è tornata quindi a denunciare «il sequestro, la tortura e in alcuni casi anche l’uccisione di membri dell’opposizione», da parte delle forze di sicurezza del governo chavista.

Intanto, «il governo italiano chiede alle Autorità venezuelane di rispettare i diritti di tutti i cittadini e di procedere alla liberazione di tutti gli oppositori politici, condannando fermamente qualsiasi minaccia o privazione delle libertà civili». Palazzo Chigi chiede il rilascio degli italiani Williams Davila, deputato dell’Assemblea nazionale venezuelana per il partito “Azione” e membro dell’istituto liberale internazionale Milton Friedman, e Americo de Grazia, ex deputato, simbolo dell’opposizione a Maduro, venezuelano naturalizzato italiano.

