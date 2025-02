Palazzo Chigi ai prefetti: avanti con i rimpatri degli stranieri irregolari 

Roma. Arriva un input deciso a questori e prefetti per aumentare i rimpatri degli stranieri irregolari dalla Conferenza sulle linee d'indirizzo per le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, dove sono intervenuti Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. E il governo è determinato ad andare avanti sui centri in Albania, trovando «una soluzione a ogni ostacolo che appare», ha promesso la presidente del Consiglio prima di incontrare il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, che ha detto di sostenere l’Italia nel protocollo con Tirana.

L’attesa del verdetto

Prima di partire per il vertice di Parigi «ho ritenuto importante venire qui per fare il punto su quello che abbiamo fatto, in una materia assolutamente centrale come il governo dei flussi migratori», ha detto Meloni. Materia in cui serve il supporto dell’Europa. Per Meloni «è urgente una revisione della Direttiva rimpatri del 2008. Penso sia importante anticipare l’entrata in vigore di quanto previsto dal nuovo Patto di migrazione e asilo sulla definizione di Paese sicuro, anche per fare chiarezza su un tema molto controverso e oggetto di provvedimenti giudiziari che appaiono disattendere quanto stabilito con legge dal Parlamento italiano». Il riferimento è alle mancate convalide dei trattenimenti in Albania da parte dei giudici italiani, sulla base di una pronuncia della Corte europea di Giustizia che mette dei paletti molto stringenti alla definizione di Paese sicuro. Ci sono stati dei ricorsi e il 25 febbraio alla Corte ci sarà l’udienza di discussione del parti. Successivamente sarà emessa una sentenza. L’auspicio, ha detto Meloni, «è che la Corte scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio, non solo dell’Italia, ma di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea». Il governo sta lavorando, con gli uffici legislativi di Palazzo Chigi e del Viminale, a un provvedimento che consenta di far funzionare i centri albanesi dopo tre trasferimenti andati a vuoto per effetto delle decisioni dei magistrati. «Siamo determinati - ha sottolineato la premier - a trovare una soluzione ad ogni ostacolo, non solo perché crediamo nel protocollo ma anche perché rivendichiamo il diritto della politica di governare secondo le indicazioni dei cittadini». L'ipotesi che si sta percorrendo è quella di trasferire in Albania non più i richiedenti asilo, ma gli irregolari che hanno ricevuto un decreto di espulsione e sono trattenuti nei Cpr. Ed è proprio sui rimpatri che l’esecutivo è intenzionato a spingere. I numeri sono in aumento - 5.406 nel 2024 contro i 4.743 dell’anno precedente, i 4.304 del 2022 ed i 3.837 del 2021 - ma non ancora ritenuti soddisfacenti.

