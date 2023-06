Palazzo Aymerich, svolta vicina 

Scomparsi i conti promossi a marchesi, è apparsa anche una decisamente più borghese tavoletta del wc; pezzo forte della collezione di rifiuti senza alcuna pretesa nobiliare ma ben visibili attraverso la grata che copre quel che resta di Palazzo Aymerich, ed evidentemente non contemplati nell’attenta descrizione inserita nel catalogo del beni architettonici e paesaggistici della regione.

Ma dopo diciassette anni di battaglie legali, proteste, sit-in e abbandono, sembra finalmente arrivato il lieto fine per lo sfortunato immobile di Castello, su cui l’Amministrazione ha posato gli occhi e pure il portafogli. «È nostra intenzione acquisirlo e destinarlo a uso pubblico»: l’annuncio parte dal vicesindaco con delega all’Edilizia privata Giorgio Angius, e stavolta sembra decisamente concreto.

Degrado tutelato

Lo scheletro di una cassettiera senza più cassetti fa partire ufficialmente la rassegna del degrado. In ordine: un’ampia varietà di mobili di vario genere, un paio di jeans, scarpe, un vecchio materasso e buste dal contenuto ignoto. Tutto sistemato all’altezza del civico 33 A, dove una colonia di gatti neri attende cibo e vigila sulla vergogna. All’interno della struttura decadente ma chiusa col lucchetto è un ammasso di tubi, travi di legno e pezzi di mattoni. Col tocco artistico dato da un copricerchio d’auto e dalla tavoletta del water. In quest’angolo dimenticato di Castello, quantità e tipologia di rifiuti a parte, lo stato di abbandono va avanti da anni.

I retroscena

Alla spalle c’è una storia travagliata, iniziata con l’acquisto dell’immobile da parte della Dac, società immobiliare intenzionata a rimettere in sesto l’edificio semidistrutto dai bombardamenti trasformandolo in una sorta di residence, con progetto approvato dal Consiglio e accettato da tutti gli enti competenti. Le trattative si chiudono nel 2004, con una spesa di circa un milione di euro da parte del privato, che il 30 novembre 2006 - dopo regolare concessione edilizia - dà il via ai lavori. Accompagnati da un acceso scontro politico, proteste e sit-in di residenti, ambientalisti e consiglieri di centrosinistra (sino a quel momento favorevoli).

Meno di una settimana e arriva il primo stop, con vincolo della Soprintendenza che innesca la battaglia legale. La società ricorre al Tar, senza successo. Ma nel 2013 il Consiglio di Stato ribalta la sentenza, e gli imprenditori chiedono i danni. Sino al secondo vincolo dovuto a presunte tracce di Cima nei restauri. Siamo al 2018, i lavori erano e continuano a essere fermi.

Cronistoria che il vicesindaco conosce alla perfezione. «Un caso di cattiva amministrazione come purtroppo tanti in Italia, dove il privato in possesso di tutti i permessi per realizzare un'opera si trova schiacciato dagli alti poteri dello Stato», osserva. «Una storia che ha per vittima principale la società che ha acquistato l'edificio, e tutta la cittadinanza che si trova a convivere con un palazzo un tempo fantastico ridotto a un rudere», sottolinea. «Il nostro obiettivo è riscattare l'immobile e destinarlo a un uso pubblico, di utilità al quartiere e con possibili finalità turistiche, così come già ammesso nel Piano particolareggiato del centro storico. Stiamo lavorando da mesi a una soluzione amministrativa che consenta di arrivare all'acquisizione, e a breve ci saranno novità. Una volta entrati in possesso dell'edificio saranno necessarie indagini accurate sui resti e un progetto di recupero coerente con i caratteri storici».

