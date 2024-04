Palazzo Aymerich, ferita nel cuore di Castello 

Il “cartello di cantiere”, ricoperto di polvere, sbiadito e ormai quasi illeggibile, è ancora al suo posto. Sono trascorsi 18 anni da quando fu affisso all’ingresso di Palazzo Aymerich, tra via dei Genovesi e via Lamarmora. I lavori di restauro della dimora cinquecentesca, ridotta ad un rudere dai bombardamenti del ‘43, sarebbero dovuti iniziare nel novembre 2006 per concludersi nel luglio 2008. A tutt’oggi, però, il Palazzo che fu dei Marchesi Aymerich di Laconi resta una ferita aperta nel cuore di Castello.

Macerie e rifiuti

Una battaglia giudiziaria ha impedito il recupero dell’edificio che risulta in stato di grave degrado. Stessa sorte per l’attiguo Portico Laconi che un tempo consentiva la comunicazione pedonale tra le stesse vie dei Genovesi e Lamarmora. I residenti si sono abituati all’orribile vista. I turisti no, si fermano a fotografare le macerie chiedendosi di cosa si tratti e come mai l’edificio versi in stato di abbandono. Nelle foto ricordo del soggiorno a Cagliari finiscono così un cartello con su scritto “pericolo caduta massi” e una recinzione arrugginita oltre la quale si possono ammirare solo rifiuti. E talvolta topi.

La storia

Ma come si è arrivati a questo punto? La lunga storia di Palazzo Aymerich, tra tentativi di recupero e tanti (troppi) anni di oblio, la sintetizza l’ormai ex vicesindaco Giorgio Angius. O almeno ci prova, dato che la vicenda non è soltanto annosa ma anche assai complessa. «L’impresario Vittorio Angius (stesso cognome ma nessuna parentela ndr ) acquisisce la proprietà dell’edificio». È il 1999. «Presenta al Comune un progetto per il recupero ad uso residenziale e ottiene tutte le autorizzazioni, con il risultato che nel 2006 i lavori partono». La Soprintendenza però li blocca «ravvisando nella storica dimora influenze dell’architetto Gaetano Cima». Nel frattempo cominciano le proteste degli ambientalisti, contrari al progetto. L'impresario ricorre al Tar, che gli dà torto, ma il Consiglio di Stato nel 2013 ribalta la sentenza. «La Soprintendenza pone un nuovo vincolo leggermente modificato ma più o meno con le stesse motivazioni», prosegue nella ricostruzione l’esponente dell'ex Giunta Truzzu.

Stop definitivo

Quel vincolo risale a marzo 2018 e resiste ancora. «L’impresario a quel punto si sarebbe arreso». Non prima di aver intrapreso la strada del risarcimento. «Dato che l’unico intervento possibile è di tipo conservativo e non remunerativo, temendo tanti altri anni di carte bollate, propone l’immobile in vendita al Comune sotto l’amministrazione Zedda, ma senza esito». Si arriva così all’amministrazione attuale. «Nel Piano particolareggiato del Centro storico è inserito un articolo propedeutico all'acquisto da parte del Comune», spiega Giorgio Angius, «un articolo che prevede che l’edificio, una volta restaurato, possa avere una destinazione pubblica».

Il futuro

Tante le ipotesi, tra cui spazio museale o centro di aggregazione. «Servirà però una stima da parte dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà stabilire un prezzo equo per l'acquisto». Il futuro, insomma, sembrerebbe tracciato verso il recupero ad uso pubblico. Ma spetterà alla prossima amministrazione comunale il compito di provare a sbrogliare la matassa e restituire dignità all’ex dimora nobiliare. Nel frattempo la situazione resta critica. Un rudere dimenticato, ridotto ad un immondezzaio. E pensare che un tempo il palazzo era maestoso, copriva due isolati, ed era attraversato dal Portico Laconi, oggi ugualmente chiuso e impercorribile per evidenti ragioni di sicurezza.

