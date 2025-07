Palazzo a fuoco: panico in centro 

Notte di paura ieri nel cuore di Olbia, un rogo, le cui cause sono tutte da chiarire, è divampato in un condominio in via De Filippi, al centro della città gallurese. Una situazione a rischio altissimo, perché le fiamme hanno interessato un settore del centro urbano con diversi condomini e il vicinissimo “palazzaccio”, l’edificio più alto di Olbia. L’incendio di via De Filippi ha messo in subbuglio tutta l’area, tra il molo Brin e corso Umberto. L’allarme è scattato intorno all’una di ieri, quando le persone che vivono in un appartamento al quarto piano del condominio hanno dato l’allarme. A quanto pare sarebbe stato un cagnolino a dare segni di nervosismo avvertendo la famiglia che occupa la casa. Per ragioni che devono essere chiarite, la velocità di propagazione del fuoco è stata notevole. L’appartamento è stato invaso dal fumo, denso e nero, probabilmente il risultato della combustione di parti plastiche. La richiesta di aiuto è stata raccolta dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia che hanno chiesto subito il supporto dei colleghi di Arzachena. In via De Filippi sono arrivati mezzi per gli interventi con le scale e diverse autocisterne. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati davanti al condominio hanno trovato la situazione peggiore, con il quarto piano invaso da fumo e fiamme. Fortunatamente le persone che erano nella casa sono riuscite a scappare appena in tempo. Il personale dei Vigili del fuoco ha ordinato l’evacuazione dell’intero edificio. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, i danni causati all’appartamento sono pesantissimi. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri.

