VaiOnline
L’allarme.
10 giugno 2026 alle 00:32

Palazzine assediate dalle sterpaglie 

Rabbia negli alloggi popolari del rione Santa Lucia: «Noi ignorati da Area» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel rione di Santa Lucia, quartiere di Sant’Antonio, pieno centro città, ogni volta che tira vento, si rimane con il cuore in gola. Davanti alle finestre di case e palazzine infatti, le erbacce ormai rinsecchite dal sole, crescono altissime e c’è il rischio che qui possa andare a fuoco tutto.

Nonostante le ripetute segnalazioni Area ancora non è intervenuta per eliminare le sterpaglie, così come non sono nemmeno iniziati i lavori di riqualificazione delle abitazioni annunciati qualche mese fa.La stessa cosa succede dalle parti di via Lombardia dove aiuole e giardini sono invasi dalle stoppie, compreso lo spazio giochi per i bambini. E tra le sterpaglie hanno trovato il loro habitat ideale topi e zecche pericolosissime per i bambini che giocano nei giardini.+

La rabbia

«Siamo circondati dalle erbacce e abbiamo paura», dice un residente della zona, Mimmo Porcu, «abbiamo segnalato il problema ad Area ma qui a pulire non viene nessuno. Cosa facciamo se scoppia un incendio? Qui non siamo in campagna ma in mezzo alle case e soprattutto siamo nella stagione dei roghi». Poco distante Simone Mascia aggiunge: «Servono interventi urgenti, per ripulire tutte le aiuole. Ci sono le zecche e non possiamo nemmeno scendere in strada tranquilli». E ancora, Simona Podda: «Almeno in questa stagione visto il rischio di incendi non dovrebbero ritardare interventi come questo. E poi non hanno nemmeno iniziato i lavori che avevano annunciato».

Il piano in stand by

I lavori sono quelli di RinnovArea, il piano straordinario di riqualificazione delle case popolari portato avanti da Area. A Quartu riguardano 122 alloggi: 92 appunto nel quartiere di Santa Lucia e 30 in quello di Sant’Antonio con un finanziamento totale di 2 milioni di euro. Gli interventi comprendono l’impermeabilizzazione delle coperture, il risanamento dei balconi, intonaci e tinteggiature, la sistemazione degli scarichi e il rifacimento di bagni e servizi. Prima dell’arrivo degli operai, ai residenti è arrivato un avviso che intima che gli assegnatari residenti dovranno rimuovere, «tutte le opere non autorizzate e presenti nell’edificio, quali depositi, pompe di calore, antenne, coperture metalliche e murature».

Via S’Arrulloni

In questa prima fase di lavori non rientrano le palazzine di via S’Arrulloni dove i residenti hanno più volte sottolineato il grave stato di degrado degli appartamenti tra infiltrazioni e tubature rotte, oltre che i problemi all’esterno nei pilotis dove si parcheggiano le auto dove l’intonaco si sgretola. «Da noi cadono pezzi di intonaco sopra i letti» dice un residente Agostino Valdes, «e purtroppo a quanto pare, almeno per ora, via S’Arrulloni non fa parte di questo piano di interventi. Avevano detto che avrebbero impermeabilizzato i tetti, ma chissà quando».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Quartu, conferme e new entry La lista top è la civica di Milia

In maggioranza l’ex rivale Stevelli: «Il mio impegno continua» 
Federica Lai
Amministrative 2026

A Sestu è già toto-Giunta

Record di consensi per l’ex prima cittadina Paola Secci 
Francesco Pinna
Amministrative 2026

Il sindaco ai domiciliari nomina la Giunta prima della sospensione

Ottana, evitato il commissario Con una Pec anticipata la Prefettura 
Fabio Ledda