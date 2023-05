Palazzina in ostaggio della casa dei tossici: «Abbiamo paura» 

Una palazzina in ostaggio di un appartamento usato per consumare droga. Accade oramai da tempo in piazza San Michele, nella stradina che da via Bosco Cappuccio porta alla chiesa Medaglia Miracolosa. Le famiglie che abitano qui sono esasperate. E l’ultimo episodio, la scorsa settimana, è finito nel sangue. Un giovane, sembra dopo essere stato derubato proprio nell’abitazione ritrovo – secondo le denunce e le segnalazioni fatte a Comune e forze dell’ordine – di tossicodipendenti, è entrato in un’altra casa, afferrando una bottiglie e, dopo averla spaccata, usarla come arma. Ha minacciato diverse persone e in tre hanno cercato di fermarlo riportando ferite per fortuna non gravi, fino all’intervento della Polizia. «Una tragedia sfiorata», racconta una donna, moglie di uno dei feriti. «Se mio marito non fosse stato pronto, quel tizio gli avrebbe tagliato la gola». L’appello dunque è sempre più forte: «Comune, prefetto e forze dell’ordine facciano qualcosa. Tutti sanno e nessuno agisce. Aspettano che ci scappi il morto?».

La tensione

Per la rissa, con l’utilizzo di una bottiglia rotta, erano intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Si era parlato di vicende legate al mondo della droga. Ed effettivamente chi ha usato la bottiglia in vetro sarebbe un abituale consumatore di sostane stupefacenti. Gli altri tre, rimasti feriti, vivono negli altri appartamenti e subiscono quotidianamente insieme alle altre famiglie della palazzina i disagi e i problemi legati alla casa usata da troppi tossicodipendenti. Almeno questo secondo le segnalazioni fatte a più riprese. «Ora ci tuteleremo e presenteremo denuncia. Ci siamo rivolti a un avvocato», aggiunge una delle inquiline. Perché qui, a un passo dalla chiesa nel cuore di San Michele, la paura cresce.

Il degrado

«Ci sono bambini. Non è possibile che assistano a scene di degrado. Siamo costretti a ripulire tutto perché ci sono tante siringhe. E poi vediamo persone che scavalcano la recinzione. Temiamo che possano entrare nelle nostre case», è la lamentela che si raccoglie da chi vive qui. Le liti sono continue, così come le discussioni. E tutto ruoterebbe attorno a un’abitazione. Non si sa chi ci viva di preciso e chi sia l’assegnatario. «Quell’uomo che poi ha usato la bottiglia rotta per minacciare tutti e colpire tre persone, è uscito da lì». (m. v.)