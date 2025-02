Palazzina in costruzione, verdetto del Tar  

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla società “3Torri” che sta costruendo, in contrasto con il Comune, un palazzo a più piani in via Michele Pira. I magistrati (presidente Marco Buricelli, consiglieri Oscar Marongiu e Gabriele Serra) dovranno entrare nel merito ma l’ordinanza che boccia la sospensiva chiesta dalla società dice parecchio sulla legittimità degli atti adottati dal Comune e contestati dalla ditta costruttrice. «Da un primo sommario esame – scrivono - non ricorrono i presupposti per la concessione della misura cautelare in quanto la variante al progetto proposta dalla ricorrente non pare in linea con le norme tecniche di attuazione e il regolamento edilizio del Piano urbanistico comunale». Ma non solo: «Non risulta corredata da tutta la documentazione richiesta per una compita valutazione della proposta. Vedasi al riguardo, in particolare, il parere negativo della dirigente del Settore sviluppo del Territorio del Comune». La società può ricorrere al Consiglio di Stato contro l’ordinanza oppure attendere che il Tar entri nel merito. In attesa di questa prima decisione, l’impresa ha costruito nonostante il Comune contestasse l’altezza del fabbricato in mancanza del piano attuativo, non autorizzato dal Consiglio comunale. ( a. m. )

