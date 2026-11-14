Prima il fumo, poi le fiamme che dal piano terra hanno raggiunto gli appartamenti superiori. Paura ieri mattina in via Salvatore Cadeddu, a Pirri, dove un incendio è divampato al civico 6, costringendo i residenti dei piani superiori a lasciare in fretta lo stabile. Nell’abitazione al piano terra interessata dal rogo, fortunatamente, non c’era nessuno e il bilancio non registra feriti né persone coinvolte. A preoccupare sono però i danni provocati dal rogo sull’edificio, al momento dichiarato inagibile.Tra le prime ipotesi sulle cause, un cortocircuito o un incidente domestico partito dalla cucina.

La paura

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 9, quando i residenti dei piani superiori della palazzina hanno notato l’incendio al piano terra e chiesto aiuto. In pochi minuti la strada è stata raggiunta dai vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, dal personale del 118 e dalle forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento hanno evitato conseguenze peggiori, ma le fiamme non si sono limitate all’appartamento al piano terra: hanno raggiunto anche il primo e il secondo piano, danneggiando la stabilità dell’abitazione.

La testimonianza

«Ci hanno parlato di rischio crollo a effetto domino». A raccontarlo è Fiorella Carrus, residente al secondo piano e consigliera della Municipalità di Pirri, anche lei costretta a lasciare la propria casa. Quando è scoppiato l’incendio si trovava nel suo appartamento, sopra quello da cui si è sprigionato il rogo. «Le fiamme sono arrivate fino alla mia abitazione, hanno sciolto i vetri e danneggiato le persiane della cucina e dello sgabuzzino», racconta.La paura ha presto lasciato spazio alla preoccupazione per il futuro. La palazzina è stata dichiarata inagibile e per le famiglie coinvolte si apre adesso il problema di trovare una sistemazione e capire cosa sia possibile recuperare delle proprie abitazioni. «Siamo tutti sotto choc. Per fortuna mio zio non era in casa quando è scoppiato l’incendio. Adesso dobbiamo aspettare che vengano effettuate le verifiche sulla struttura per capire cosa si possa salvare». Per lei, racconta ancora, ci sarà inizialmente ospitalità dai familiari, mentre per il resto della famiglia è intervenuto il Pronto intervento sociale. Sul posto anche l’assessora comunale alle Politiche sociali Anna Puddu, insieme alla polizia locale, per seguire la gestione dell’emergenza e l’attivazione degli aiuti alle persone rimaste senza casa. «Se anche il mio appartamento dovesse essere dichiarato inagibile, non avremmo più nulla», aggiunge con la voce rotta Carrus.