Palazzi storici, nuovo crollo di calcinacci  

Perde pezzi un altro pezzo di storia della città. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono intervenuti nell’edificio che ospitava un tempo la gelateria Xaxa, per il crollo di calcinacci da alcune parti dei muri. La zona è stata transennata e il marciapiede è adesso interdetto ai pedoni. Come da prassi, adesso gli uffici comunali prepareranno l’ordinanza che intimerà ai proprietari l’immediata messa in sicurezza per scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica. L’edificio è in vendita da qualche tempo in attesa di trovare nuovi proprietari.

Dei tempi che furono è rimasta ancora la vecchia insegna con l’elefante e il cono di gelato, di quella che non solo era la gelateria con il cono più buono della città ma anche punto di incontro per tanti quartesi, compresi i cacciatori che si fermavano ogni mattina prima delle battute al cinghiale nelle campagne circostanti.

È nella zona tra il fuso di Cepola, la zona attorno a piazza Sant’Elena e piazza Azuni, che sui concentrano gli antichi edifici della Quartu di un tempo, vittime inconsapevoli del degrado e dello scorrere del tempo. Adesso sono rimasti soltanto i portoni malfermi, le insegne scolorite ,gli intonaci e i mattoni che vengono giù su strade e marciapiedi, divisi da liti tra eredi, da cartelli vendesi che restano affissi per decenni, da vincoli e prezzi folli per le ristrutturazioni in centro. Oltre alla gelateria aperto nel 1928 e chiuso agli inizi degli anni ottanta, in via Marconi c’è un palazzotto eretto nel periodo di Mussolini che fu sede della Dc e poi l’ex distilleria Capra in piazza Santa Maria e tanti altri. (g. da.)