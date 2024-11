Palazzi liberty a rischio crollo in via Marconi 

Continuano a perdere pezzi le antiche palazzine liberty nei vari quartieri della città. Il loro regno è soprattutto via Marconi dove qualcuna è stata restaurata ma altre sono ancora abbandonate, in condizioni pessime, mute testimoni del tempo che passa inesorabile. Dalle finestrelle sgangherate si scorgono affreschi sui soffitti che chissà se saranno ancora recuperabili.

Ed è qui che ci sono le finestre verso il cielo, senza vetri e senza tetto e balconi che non hanno più la parte calpestabile.Proprio di fronte a villa Fadda c’è una palazzina che un tempo doveva essere bellissima: nel portone ci sono ancora gli antichi fregi e le teste di leone. Su una finestra è comparsa la locandina di un’agenzia immobiliare per la vendita dell’enorme immobile dove ora gli unici inquilini sono i piccioni. Mentre in piazza Sant’Elena c’è il palazzotto che un tempo ospitava la gelateria Xaxa.

