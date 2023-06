Palazzi, famiglie, imprese e personaggi: Angioni racconta la storia di Villanova 

Dopo Castello, Marina e Stampace, mancava solo Villanova: venerdì prossimo alla Fondazione di Sardegna Antonello Angioni, avvocato, consigliere comunale e grande studioso di storia cagliaritana presenta il quarto libro dedicato alla vita dei quartiere storici della città. Si intitola “Cagliari, Villanova: un paese dentro la città”, edito da Gia, una storia raccontata palazzo per palazzo che ricostruisce le vicende delle imprese e delle famiglie che a Villanova hanno vissuto.

È il quarto libro, si è detto: il quarto dedicato ai quartieri storici. Ma i titolo pubblicati da Angioni sono oltre quindici, per non dire dei suoi contributi pubblicistici con numerosi articoli e saggi riguardanti la cultura e la società sarda editi su libri e qualificate riviste. Il primo, nel 1981, era dedicato al carnevale in Sardegna, mentre tre anni più tardi, 1984, ha scritto insieme a Fernando Pilia “La Provincia di Cagliari - Ambiente e civiltà”.

RIPRODUZIONE RISERVATA