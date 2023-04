Palazzi Area, la rinascita è possibile 

Il colpo d’occhio è quello che di solito restituisce un gigantesco murales. E a suo modo è quasi un’opera d’arte in uno dei rioni in cui Area ha molto da farsi perdonare: l’intera parete di uno dei palazzoni popolari di via Dalmazia ospita, infatti, una parete di pannelli fotovoltaici frutto di un ambizioso e inedito progetto di riqualificazione.

Il rione

Ambizioso perché è il primo, ma non sarà l’ultimo palazzo della zona in cui l’Azienda edilizia abitativa realizzerà analogo intervento. Siamo, infatti, nel tratto medio basso di via Dalmazia, in uno degli agglomerati che sulla cronaca ci sono finiti o per le sacrosante proteste degli inquilini per le condizioni indecenti degli edifici (e quelli prospicienti al palazzo ristrutturato continuano ad esserlo), o per fatti gravi che hanno dovuto mobilitare carabinieri o polizia. I percorsi del riscatto sono infiniti e passano anche attraverso il risanamento degli immobili, che in questo caso ha coinciso con qualcosa di più: impianto fotovoltaico (forse attivo entro l’estate), il solare termico in fase di installazione, la sostituzione degli infissi, il “cappotto” esterno, doppi vetri. Ha finanziato la Regione con il piano delle infrastrutture. «Sembra un sogno – dice Graziella Pirastru, 75 anni – sono qui da 44 anni e con questo lavoro ci hanno rivoluzionato il palazzo». Anche Rita Durando è rimasta fedele a questo palazzo da 44 anni: «Era in condizioni indecorose come purtroppo lo sono altri davanti al nostro o nei paraggi: da qualche parte Area doveva pur iniziare e per questo non ci sentiamo dei privilegiati per le innovazioni che sono state apportate».

I vicini

In effetti, gli inquilini di altri edifici devono barcamenarsi fra l’invidia per un palazzo diventato dei sogni, e le condizioni in taluni casi aberranti di quelli in cui vivono. Come nell’agglomerato di via Dalmazia adiacente alla scuola materna e al centro commerciale: «Pezzi di balconi e di cornicioni a pezzi – accusa Giampiero Farris, inquilino – ferri dei pilastri a vista: sarebbe stato meglio spalmare i fondi a disposizione per tutti e per le piccole manutenzioni invece che per i maxi progetti». Vuole aveva fiducia anche Sofia Caredda, inquilina da 30 anni fra i palazzoni di via Ospedale, in cui ci sono ancora alloggi non assegnati perché inagibili: «Chiaro che vedere Area intervenire in quel modo addirittura con fotovoltaico e solare termico dà fiducia, ma interverrà su tutti i palazzi allo stesso modo».Il progetto realizzato al civico 88 di via Dalmazia è costato circa un milione di euro e l’Azienda intende proseguire (a patto che la Regione sborsi) questo percorso: i prossimi edifici indicati potrebbero essere o quelli nella vicina via Gisella Orrù (stessa tipologia edilizia del complesso di via Dalmazia 88) o quelli dell’agglomerato ad anello poco più avanti. < Compatibilmente con le risorse – commenta il direttore generale di Area Christian Riu – siamo attenti a portare a termine le iniziative che progettiamo e avviamo».